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注意！明起至5月3日 高雄美術館路與中華一路口禁左轉
高雄輕軌美術館路段工程持續推進鋪軌。捷運工程局表示，明天（3月19日）起，鼓山區美術館路與中華一路口第二階段交維施工至5月3日，封閉中華路北上快車道，原南下車道畫設南北雙向各兩車道，因路幅縮減所以路口禁止美術館路左轉中華一路，民眾可改在大順一路及美術東一路左轉。
高雄輕軌通車至台鐵美術館站，第二階段統包工程往中華路與大順路段挺進，預計3月19日（星期六）於鼓山區美術館路與中華一路口第二階段交維施工，施工期程至5月3日（星期二），施工完成後接續第三階段施工。
捷運工程局指出，因應施工需求，中華路口採四階段由東往西分段施工，第二階段施工要從3月19日起封閉中華路北上快車道，原北上車道改道至南下車道，劃設南北雙向各兩車道維持通行，工區路段路幅縮減所以路口禁止左轉，建議用路人改道，行經工區要依區速限30km減速慢行。
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