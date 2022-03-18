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金門動物屍臭味擾民 民眾到防疫所抗議要求改善

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
民眾劉時榮今天到金門縣動植物防疫所抗議，拿著許多動物屍體棄置在所內的照片。記者蔡家蓁／攝影
民眾劉時榮今天到金門縣動植物防疫所抗議，拿著許多動物屍體棄置在所內的照片。記者蔡家蓁／攝影

住在金湖鎮溪湖里的民眾，最近每逢夜晚就會聞到陣陣的屍臭味，村民苦不堪言，村民劉時榮今天到金門縣動植物防疫所抗議，質疑因為所裡來不及焚燒動物屍體，而棄置在戶外的屍體因為天候因素發臭，且焚化的臭味也讓人難以忍受，要求焚化爐遷走，還給民眾良好的生活環境。

劉時榮今天上午偕同友人到防疫所拉白布條抗議，引起警方的關注，金湖分局也派出多名員警到場戒備。

劉時榮氣憤的拿著照片指責，防疫所近期有太多死亡的動物屍體，所內來不及焚燒，都堆置在戶外，加上近期天氣炎熱，經過高溫曝曬後，屍體的氣味難聞，甚至周邊松柏園與住戶都受到影響，他說，家裡的門窗都緊閉，深怕一開窗，就臭氣燻人。

劉時榮表示，這樣的問題已存在許久，希望防疫所的辦公廳繼續留在原地，焚化爐可以遷移到裕民農莊。

到場的溪湖里長黃建忠則說，周邊的常住人口約100多人，最近3、4天可能真的太多動物屍體來不及處理，白天屍體發酵，晚上氣流下沈後，氣味很臭，希望縣府趕快把這些動物屍體焚燒，未來也能改進，不要在有類似的情況，否則對居民的健康危害太大。

金門縣動植物防疫所長樊德正表示，金門並無專責處理動物屍體的處所，當初是為處理小三通農畜違禁產品及走私動物焚化，在90年由防檢局補助興建小型焚化爐，原本焚化爐主要處理小型動物，但自95年起，因金門常發生隨處棄置廢死畜禽影響環境等情事，且新塘掩埋場也飽和，不再收受動物屍體，才由防疫所收受，並另增設一台中型焚化爐，處理中大型廢死畜禽。

樊德正說明，目前全縣動物屍體均送到防疫所焚化，估計每年焚化量約由45噸提升至120噸，防疫所目前收受的動物廢死畜均放置冰庫，但有時同一時段民眾送入之動物屍體過多或過大，冰庫無法容納，才會採露天暫置。

針對村民反應的惡臭問題，樊德正表示，會加強噴灑消毒水以減少臭味及避免疫病傳播風險；最近所裡已連續多日持續焚化，以縮短露天暫置時間，並加強環境清理消毒，另請林務所提供風倒木產製之生物碳調節以吸附不良氣味，降低對環境的影響。

民眾劉時榮提供的照片，金門縣動植物防疫所內，有許多動物屍體棄置在戶外，看起來很可怕。圖／民眾劉時榮提供
民眾劉時榮提供的照片，金門縣動植物防疫所內，有許多動物屍體棄置在戶外，看起來很可怕。圖／民眾劉時榮提供
金門縣動植物防疫所長樊德正表示， 針對村民反應的惡臭問題，會加強噴灑消毒水以減少臭味及避免疫病傳播風險。記者蔡家蓁／攝影
金門縣動植物防疫所長樊德正表示， 針對村民反應的惡臭問題，會加強噴灑消毒水以減少臭味及避免疫病傳播風險。記者蔡家蓁／攝影
家住金湖鎮溪湖里的居民，最近每逢夜晚就會聞到陣陣的屍臭味，苦不堪言，民眾劉時榮今天到金門縣動植物防疫所抗議，表達不滿。記者蔡家蓁／攝影
家住金湖鎮溪湖里的居民，最近每逢夜晚就會聞到陣陣的屍臭味，苦不堪言，民眾劉時榮今天到金門縣動植物防疫所抗議，表達不滿。記者蔡家蓁／攝影

焚化爐 金門

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