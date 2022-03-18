高雄食農教育成果展登場 校園永續種子發芽茁壯

中央社 / 高雄18日電

高雄市農業局「食農教育成果發表會」今天在科工館開幕，展出各校以當地物產為主題、邀青農帶學生瞭解農作物生長及在地農業發展史、認識家鄉土地的課程設計與成果。

高雄市政府農業局今天上午在國立科學工藝博物館北館舉辦「食農教育成果發表會」開幕典禮，由獲得全國音樂比賽特優佳績的三民區陽明國小管樂團表演「蝙蝠」揭開序幕，展覽將到25日止，讓民眾更瞭解食農教育教案課程設計及成果。

各校展示教學成果亮點，其中不少學校以在地特產為主題教學。龍華國中以「菱角」為主題，探討左營地區菱角種植與環境變遷的關係，引導學生從社會、環境、經濟及文化變遷角度深刻認識菱角。

彌陀區盛產虱目魚，南安國小也結合返鄉青年與高雄科技大學，帶領學生認識家鄉虱目魚產業及永續海鮮食魚選擇。

青農也從生產者變身為教師，到校分享農作經驗。經營品牌「果然紅農藝生活」的蔡佳蓉及「陽光果子」鄭蕙玲攜手美濃區福安國小，帶領學生了解白玉蘿蔔如何替代菸葉成為美濃冬季重要經濟作物，及極端天氣對作物生長的影響；並帶著學生親手捏蘿蔔葉乾飯糰，體驗全食材利用智慧。

「善耕農產品生產合作社」則與鳳山區中山國小附設幼兒園合作，帶領孩童插秧體驗農夫下田的辛勞，認識稻米的一生也學習珍惜土地。

高雄市農業局副局長王正一表示，經過食農教育課程及體驗活動洗禮，學校紛紛回饋學生的正向改變，例如陽明國小附設幼兒園的「憨吉葉仔」課程，就讓孩童開始愛上吃蔬菜。

王正一指出，這次成果展，除了有學校自製富特色的教具、成果紀錄影片等，週末也有「高雄食農教育物產地圖知識王」有獎徵答及有機宣導活動，希望民眾更認識在地農產，成為高雄農業最強而有力的支持者。

農業局資料說明，近年推動食農教育、深耕校園，110年度共輔導12所學校結合高雄在地農漁物產設計教案，並攜手經過專業培訓的「農夫老師」協同教學，課程接軌聯合國永續發展目標（SDGs），對應17個核心目標，教導學生重視生態、環境、糧食、氣候變遷及關注國際未來趨勢等，培養永續發展素養。

食農教育

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