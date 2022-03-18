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因應福食解禁 陳其邁：高市會提升檢驗量能及加強管理

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
福食開放進口引發疑慮，陳其邁承諾，市府會加強監督跟管理機制。記者徐白櫻／攝影
福食開放進口引發疑慮，陳其邁承諾，市府會加強監督跟管理機制。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會定期會今天開議，中央開放日本福食進口成為關注焦點，今早反對核食進口的民間鬥士團體到議會陳情，議會下午要求市府進行專案報告。市長陳其邁說，未來在追蹤溯源或市場部分會加強監督跟管理機制，高雄市跟成大、屏科大等機構策略聯盟，一年最大檢驗量達1萬件，未來會再提升檢驗量能及加強管理。

開議第一天內有食安專案報告，外有抗議團體反對核食情況，陳其邁受訪表示，食品安全是最重要考量，有關日本5縣部分食品進口，市府會站在照顧市民健康為最大考量，所以會在追蹤溯源，或者生產及市場管理，來加強整個監督跟管理機制。

陳其邁說，檢驗量能部分，現在全國一年檢查大概有6萬9千多次數，高雄市除自己衛生局的檢驗量能外，也跟成大、屏科大等等機構策略聯盟，所以一年的最大檢驗量達到1萬件左右，所以我們也會從提升檢驗量能來保障國民健康，希望說在未來的整個食品管理上再加強力道。

陳其邁 高雄市 屏科大

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