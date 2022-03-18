稻熱病提早現蹤 農民憂年底水稻保險未達理賠標準

高雄市美濃區近期早晚溫差大，加上清晨濕氣重，種植的良質米高雄147號米在水稻插秧後長岀莖葉的時期就出現稻熱病情況，有農民乾脆直接翻地重種，等於先付出一半成本，但農民擔心水稻保險今年正式上路，因147米產量比公糧品種少，如當期作全區稻米收成跟過去前五年相比差不多，恐無法理賠，期望水稻保險可將公糧與良質米產量統計分開。

美濃區農會表示，美濃147米契作約有400公頃，田區較分散，種植面積比公糧少，以往稻熱病約在每年3、4月出現明顯病徵，今年1月底植物醫生根據田間監測提早發現田間散落的剩餘秧苗有零星稻熱病發生、2月初發現有稻熱病病徵，隨即配合高雄區農業改良場發布稻熱病警訊提醒農民提早防治。

美濃區農會指出，過去農糧署為鼓勵農民種植良質米，減少公糧過剩情況，推出「稻作直接給付」加「契作獎勵金」，每分地可領1650元，遇到天然災害還有災損補貼可領，但今年強制改為農民水稻保險，分為基本型與加強型，公糧全數強制投保基本型，由政府支出保費；加強型又區分為一般加強與優質加強，農民自付10%以上保費、政府補助50%保費。

若全區無論何種稻米品種收成加總起來再與前五年相比，減少5％時加強型可理賠、減少20％時基本型可理賠，農糧署推動水稻保險前，有農會進行類似保險理賠試算，卻發現公糧連10％都很難達成。

美濃區農會表示，出現稻熱病後農民紛紛來電詢問水稻保險是否有理賠，但因水稻保險是以當期作產量做理賠基準，加上147米不好照顧，產量本來就比公糧低、比公糧不耐稻熱病，農民擔心稻熱病導致147米可能有受損事實，但若全區不分種類稻米收成產量與過去前五年落差不大，恐無法達到理賠程度，最後可能導致良質米農民回去種公糧，期望農糧署將良質米與公糧產量分開計算，保障良質米農民。