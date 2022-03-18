聽新聞
test
0:00 / 0:00

稻熱病提早現蹤 農民憂年底水稻保險未達理賠標準

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃區147號米近期出現稻熱病症狀，葉子呈現紅褐色，中間則偏灰色，有農民的田遠遠望去呈現凹凸不平，稻熱病如在稻米發穗後持續發病，恐影響稻米收成。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區147號米近期出現稻熱病症狀，葉子呈現紅褐色，中間則偏灰色，有農民的田遠遠望去呈現凹凸不平，稻熱病如在稻米發穗後持續發病，恐影響稻米收成。記者陳玫伶／攝影

高雄市美濃區近期早晚溫差大，加上清晨濕氣重，種植的良質米高雄147號米在水稻插秧後長岀莖葉的時期就出現稻熱病情況，有農民乾脆直接翻地重種，等於先付出一半成本，但農民擔心水稻保險今年正式上路，因147米產量比公糧品種少，如當期作全區稻米收成跟過去前五年相比差不多，恐無法理賠，期望水稻保險可將公糧與良質米產量統計分開。

美濃區農會表示，美濃147米契作約有400公頃，田區較分散，種植面積比公糧少，以往稻熱病約在每年3、4月出現明顯病徵，今年1月底植物醫生根據田間監測提早發現田間散落的剩餘秧苗有零星稻熱病發生、2月初發現有稻熱病病徵，隨即配合高雄區農業改良場發布稻熱病警訊提醒農民提早防治。

美濃區農會指出，過去農糧署為鼓勵農民種植良質米，減少公糧過剩情況，推出「稻作直接給付」加「契作獎勵金」，每分地可領1650元，遇到天然災害還有災損補貼可領，但今年強制改為農民水稻保險，分為基本型與加強型，公糧全數強制投保基本型，由政府支出保費；加強型又區分為一般加強與優質加強，農民自付10%以上保費、政府補助50%保費。

若全區無論何種稻米品種收成加總起來再與前五年相比，減少5％時加強型可理賠、減少20％時基本型可理賠，農糧署推動水稻保險前，有農會進行類似保險理賠試算，卻發現公糧連10％都很難達成。

美濃區農會表示，出現稻熱病後農民紛紛來電詢問水稻保險是否有理賠，但因水稻保險是以當期作產量做理賠基準，加上147米不好照顧，產量本來就比公糧低、比公糧不耐稻熱病，農民擔心稻熱病導致147米可能有受損事實，但若全區不分種類稻米收成產量與過去前五年落差不大，恐無法達到理賠程度，最後可能導致良質米農民回去種公糧，期望農糧署將良質米與公糧產量分開計算，保障良質米農民。

正常的稻田一眼望去一片翠綠，如是受稻熱病困擾的田，葉子一開始會出現偏紅褐色的斑點，接著中間出現灰色，葉子呈現燒焦、乾掉狀態，美濃有農民的田一眼望去呈現凹凸不平，只能用藥盡量控制，種植成本增加，如壓不下來，後續將影響稻米收成。

高雄市美濃區147號米近期出現稻熱病症狀，葉子呈現紅褐色，中間則偏灰色，如在稻米發穗後持續發病，恐影響稻米收成。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區147號米近期出現稻熱病症狀，葉子呈現紅褐色，中間則偏灰色，如在稻米發穗後持續發病，恐影響稻米收成。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區147號米近期出現稻熱病症狀，葉子呈現紅褐色，中間則偏灰色，如在稻米發穗後持續發病，恐影響稻米收成。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區147號米近期出現稻熱病症狀，葉子呈現紅褐色，中間則偏灰色，如在稻米發穗後持續發病，恐影響稻米收成。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區147號米近期出現稻熱病症狀，葉子呈現紅褐色，中間則偏灰色，如在稻米發穗後持續發病，恐影響稻米收成。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區147號米近期出現稻熱病症狀，葉子呈現紅褐色，中間則偏灰色，如在稻米發穗後持續發病，恐影響稻米收成。記者陳玫伶／攝影

農民 稻熱病 保險

延伸閱讀

未滿15足歲身故理賠上限61.5萬...專家建議檢視孩子保單補缺口

寒害衝擊 農保理賠看增

斷手理賠才到手就要「斗內」直播61萬 郵局與警阻詐

1家6口靠理賠賺錢 霖園醫院聯手患者 詐健保費、保險金

相關新聞

花東鐵路雙軌 吉安要求路線西移

花東地區鐵路雙軌電氣化11月將動工，花蓮人口稠密的花蓮市、吉安鄉，上百筆私有地因拓寬將徵用，衝擊相當大。縣議會昨召開專案...

金門動物屍臭擾民 防疫所允加強消毒

金門金湖鎮溪湖里民眾，最近每逢夜晚就會聞到陣陣屍臭味，苦不堪言，居民劉時榮昨到金門縣動植物防疫所抗議，質疑是來不及焚燒動...

開議第一天 高雄藍綠議員為日本福食解禁隔空交火

政府接連開放萊克多巴胺美豬及日本福島五縣食品，高市議會要求市府提出「高雄市食品安全查驗」專案報告。議員質疑乳製品及嬰兒食...

金門莒光樓內部環境再優化 3月21日起封館施工

「莒光樓」是來金旅客必訪的觀光景點之一，不僅是金門的精神地標，也是金門最美的建築物。縣府為優化內部展間環境，特邀請專家學...

注意！明起至5月3日 高雄美術館路與中華一路口禁左轉

高雄輕軌美術館路段工程持續推進鋪軌。捷運工程局表示，明天（3月19日）起，鼓山區美術館路與中華一路口第二階段交維施工至5...

金門動物屍臭味擾民 民眾到防疫所抗議要求改善

住在金湖鎮溪湖里的民眾，最近每逢夜晚就會聞到陣陣的屍臭味，村民苦不堪言，村民劉時榮今天到金門縣動植物防疫所抗議，質疑因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。