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綠營屏縣長初選 周春米深夜發文 藏頭文強調贏得初選

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
立委周春米昨深夜發長文「初選，沒必要明槍暗箭，最重要就是團結，不是嗎？」，周發文提到，一再被謠言中傷，連已逝的父親周輝煌，也在初選中被拿出來穿鑿附會編撰故事，「家人是每一位政治人物底線，該適可而止」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米昨深夜發長文「初選，沒必要明槍暗箭，最重要就是團結，不是嗎？」，周發文提到，一再被謠言中傷，連已逝的父親周輝煌，也在初選中被拿出來穿鑿附會編撰故事，「家人是每一位政治人物底線，該適可而止」。圖／立委周春米辦公室提供

民進黨屏東縣長初選倒數不到20天，登記初選立委鍾佳濱、莊瑞雄、立委周春米，三方競爭激烈。立委周春米昨深夜發長文「初選，沒必要明槍暗箭，最重要就是團結，不是嗎？」，周發文提到，一再被謠言中傷，連已逝的父親周輝煌，也在初選中被拿出來穿鑿附會編撰故事，「家人是每一位政治人物底線，該適可而止」。

周春米臉書長文，每段開頭藏頭文，告訴大家「我一定會全力以赴贏得初選」。周春米說，她和支持們最近一再被謠言中傷，每當夜深人靜，從高昂氣氛的演講場中回到寧靜的家裡，心中湧起說不完的抱歉。

周春米說，她決定走政治路決心，就是被稱為議會公道伯的爸爸周輝煌，父親已隨佛祖修行十餘年，卻在這次初選被拿出來穿鑿附會編撰故事，硬扯出林派、張派，那是被屏東人遺忘的過去式，卻變回現在進行式，「惡意加諸在為民進黨奮鬥超過20年的我，家人是每一位政治人物的底線，該適可而止」。

周春米說，初選讓她的丈夫、父親、夥伴以及支持者，被拿出來討論，做文章，甚至被抹黑成魔鬼，還搬出總統、副總統來背書要在屏東選縣長，她很驚訝，曾幾何時屏東被弄得如此烏煙瘴氣，她以交通、醫療、教育、農漁業等改善及建設的成績協助屏東，這些實實在在的成果，是不會被流言掩蓋。

周春米說，她受過專業訓練法官、律師，雖沒有傳統政治歷練，沒有流利的口條，更不喜歡作秀，但每一句說出口的話，都是堅信自己做得到的，「我不願意將砲口對向競爭對手，但不代表我應該對這些入骨的攻擊緘默」。

周春米提到，政見發表的協調會，遵照黨中央的政見發表遊戲規則，卻有同志堅持辯論交鋒，身為律師，「辯論從不畏懼」，但民進黨是有優秀傳統的政黨，過去這套政見會制度行之有年，遴選許多優秀候選人，尊重黨中央決定，也相信循往例辦理政見會更有利黨內初選的團結與大選的勝利。

周春米說，選舉不該是零和遊戲，不該是詆毀人格的工具，也不該是比誰講話酸的比賽，更不該是利益交換的所在，這些都不是人民和黨內同志樂見的，認真傾聽人民的心聲，不說大話，實在做事，用心服務解決問題，不噴口水只留汗水，才是應該拚盡全力較勁的事。

周春米強調，初衷不變，和團隊會繼續一步一腳印，走遍屏東33鄉鎮，爭取更多鄉親認同，最後衝刺的緊要關頭，每分每秒不能浪費，絕對會拿出最大的能量與決心，勇敢為屏東承擔這一役。

立委周春米昨深夜發長文「初選，沒必要明槍暗箭，最重要就是團結，不是嗎？」，周發文提到，一再被謠言中傷，連已逝的父親周輝煌，也在初選中被拿出來穿鑿附會編撰故事，「家人是每一位政治人物底線，該適可而止」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米昨深夜發長文「初選，沒必要明槍暗箭，最重要就是團結，不是嗎？」，周發文提到，一再被謠言中傷，連已逝的父親周輝煌，也在初選中被拿出來穿鑿附會編撰故事，「家人是每一位政治人物底線，該適可而止」。圖／立委周春米辦公室提供

周春米 屏東縣 民進黨

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