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設籍高市65歲以上長輩 可享肺炎鏈球菌疫苗公費接種
71歲以上長者3月4日起可接受「23價肺炎鏈球菌疫苗」公費接種，高雄市即起加碼放寬資格至65歲以上，凡年滿65歲、設籍高雄市未曾接種者，可接種一 劑公費疫苗。
高雄市目前共有405間合約院所提供71歲以上長者23價公費肺炎鏈球菌疫苗接種，其中200間同時提供65至70歲且設籍高雄市長者接種，民眾可先透過衛生局肺炎鏈球菌疫苗專區或向轄區衛生所查詢合約院所，接種時需帶身分證及健保卡。
高雄市衛生局指出，肺炎鏈球菌是常見致病菌，好發於5歲以下嬰幼兒及65歲以上老年人，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病。最好的預防之道就是接種肺炎鏈球菌疫苗，提高自身免疫力。但提醒，肺炎鏈球菌疫苗可同時和流感疫苗一起接種，與新冠肺炎疫苗接種間隔則需至少 7 天。
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