斥資1億多修建岡山等區路馬路 開車不再跳曼波

道路長年經重車輾壓造成坑洞、龜裂、補丁、凹陷，往往民怨四起，高雄市工務局為此分別投入5000多萬經費，整修岡山區聯外道路及貫穿仁武與大社2區幾處路段，道路平整後，用路人表示，開起來舒適平穩多了。

配合高市府近年招商引資，工務局執行多處「路平」工程。其中螺絲業重鎮的岡山區，串聯科、路竹科學園區及南科，是高雄科技S廊帶重要的據點之一，工務局針對周邊聖森路、岡燕路及介壽東路斥資5128萬9499元改善，改善總面積約6萬9930平方公尺，大幅提升聯外運輸網用路品質。

工務局表示，岡山區這三條道路長期經重車輾壓，道路老化，養工處去年起至今年初陸續刨鋪整新，讓橋科貨運物流及員工通勤更為順暢，李姓市民說，車子開過去終於不必跳曼波。

同樣也因重車輾壓造成道路品質變差的大社區學府路及中山路等、嘉誠路、大樹區的大樹路、仁武區的忠義路、仁林路及仁心路，經投入5300萬改善，道路也恢復平整。