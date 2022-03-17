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斥資1億多修建岡山等區路馬路 開車不再跳曼波

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
貫通高雄仁武區及大樹區的水管路，重新刨鋪後，開車不必跳曼波。記者王昭月／翻攝
貫通高雄仁武區及大樹區的水管路，重新刨鋪後，開車不必跳曼波。記者王昭月／翻攝

道路長年經重車輾壓造成坑洞、龜裂、補丁、凹陷，往往民怨四起，高雄市工務局為此分別投入5000多萬經費，整修岡山區聯外道路及貫穿仁武與大社2區幾處路段，道路平整後，用路人表示，開起來舒適平穩多了。

配合高市府近年招商引資，工務局執行多處「路平」工程。其中螺絲業重鎮的岡山區，串聯科、路竹科學園區及南科，是高雄科技S廊帶重要的據點之一，工務局針對周邊聖森路、岡燕路及介壽東路斥資5128萬9499元改善，改善總面積約6萬9930平方公尺，大幅提升聯外運輸網用路品質。

工務局表示，岡山區這三條道路長期經重車輾壓，道路老化，養工處去年起至今年初陸續刨鋪整新，讓橋科貨運物流及員工通勤更為順暢，李姓市民說，車子開過去終於不必跳曼波。

同樣也因重車輾壓造成道路品質變差的大社區學府路及中山路等、嘉誠路、大樹區的大樹路、仁武區的忠義路、仁林路及仁心路，經投入5300萬改善，道路也恢復平整。

工務局指貫通仁武、大樹等區的聯外道，目前改善路段為仁武區水管路三段、大樹區的和山路，鋪面改質Ⅲ型瀝青混凝土，抗變形能力佳、抗疲勞、抗張強度高，可增加路面耐久度。累積改善長度達1萬3600公尺、改善面積達11萬8000平方公尺。

高市府斥資整建聯通橋頭科學園區及岡山產業區周邊聯外交通幹道聖森路、岡燕路及介壽路，道路恢復平整。記者王昭月／翻攝
高市府斥資整建聯通橋頭科學園區及岡山產業區周邊聯外交通幹道聖森路、岡燕路及介壽路，道路恢復平整。記者王昭月／翻攝
仁武區仁林路經刨鋪重修後，開車舒適平穩。記者王昭月／翻攝
仁武區仁林路經刨鋪重修後，開車舒適平穩。記者王昭月／翻攝

岡山

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