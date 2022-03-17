百桌「宋江大宴」預約爆滿 內門宋江陣25日盛大登場

受疫情影響，高雄內門宋江陣活動睽違2年今年恢復舉辦，3月25日晚上在內門順賢宮開鑼舉辦至4月5日，開幕當天透過5G訊號傳送開幕展演實況至鳳山一處商場播放。觀光局指出，宋江陣活動橫跨3月26、27日及清明節連續假日，邀請亞運霹靂舞國手加入展演，延續宋江陣「以武會友」精神。另首度舉辦封肉大胃王比賽，透過競賽展現內門總舖師文化特色。

高雄市府今天下午舉辦記者會介紹相關活動內容，現場安排宋江陣展演與B.T.O.D團體演唱活動主題歌「宋江大好」。觀光局指出，此次邀請高雄出身的作詞家許常德與B.T.O.D合作製作專屬主題曲「宋江大好」，以舞蹈及歌曲宣揚宋江之美。許常德說，會接下這份工作跟市長陳其邁有關，因為兩人都是魔羯座，平常很能忍，請大家期待「雙摩合作」結果。

陳其邁說，今年宋江陣的傳統藝陣文化結合街舞或霹靂，將傳統元素加以創新，這次活動跟過去不一樣，不過100桌辦桌預約已滿，不能再做宣傳，希望大家一起到內門欣賞展演。

除傳統的宋江大宴辦桌活動外，今年還有舉辦封肉大胃王比賽，20日先在市區的義享天地舉辦初賽，決賽在4月1日登場，若吃贏美女大胃王關主，可將5萬元高額獎金帶回家，

觀光局說，為讓更多民眾參與，3月25日開幕當日，將透過5G訊號，將現場開幕實況傳送至目前鳳山「統一優質生活館」LED牆播放，讓市區民眾零時差感受宋江陣震撼畫面。內門順賢宮在3月25日、3月26日、4月3日至5日晚上加碼焰火與水舞展演，每次15分鐘。