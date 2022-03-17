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金門酒後代駕太貴乏人問津 業者降價攬客

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣警局表示，金門縣近3年(108年至110年)發生酒後駕車肇事案件達167件，警方近期加強查緝。圖／警方提供
金門縣警局表示，金門縣近3年(108年至110年)發生酒後駕車肇事案件達167件，警方近期加強查緝。圖／警方提供

金門縣政府在上月宣布，金門監理站洽談1家業者提供酒後代駕服務，1趟1000元至1500元，民眾聽到後直說太貴了，據了解，代駕推出後乏人問津，經監理站與警方跟業者溝通，業者同意降價，將價格調降為800至1千元，讓不少民眾說，總算親民多了。

金門縣警局表示，金門縣近3年(108年至110年)發生酒後駕車肇事案件達167件，共造成5人死亡、162人受傷。為遏止酒駕行為，道路交通管理處罰條例日前修正，加重對酒後駕車之處罰，其中酒駕累犯紀錄由5年延長為10年，並加重罰鍰及吊銷駕照，也新增公路主管機關得公布酒駕累犯之姓名、照片及違規事實，自3月31日起施行。

日前金門監理站接洽「中榮計程車客運行」提供酒後代駕服務，因民眾反映費用偏高，經與業者協調，代駕服務費用調降為早上6時至晚上10時59分每趟次新臺幣800元，晚上11時至早上5時59分每趟次新臺幣1000元，服務電話為0935-518215。

據了解，這項代駕服務，因為價格太貴，推出將近一個月，乏人問津，幾乎都沒客人預約，於是警方跟監理站跟業者協調降價，價格相當於打了7折，其中凌晨代駕一趟，從原先的1500，足足少了500元，讓民眾說，價格親民了一些，未來有需要就會打電話叫車。

金門縣政府製作新的酒後代駕圖卡，希望民眾多加使用。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府製作新的酒後代駕圖卡，希望民眾多加使用。記者蔡家蓁／攝影

金門 監理站

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