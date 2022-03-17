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潘孟安：屏東7年減債175.23億元 短債全數歸零

中央社 / 屏東縣17日電

屏東縣潘孟安今天在臉書表示，他上任7年來減債175.23億元，不舉新債還舊債，縣府團隊這幾年不只將過去短債88.61億元「全數歸零」，長債也償還了86.62億元。

潘孟安在臉書（Facebook）表示，他上任7年來減債新台幣175.23億元，不舉新債還舊債，縣府團隊這幾年不只將過去短債88.61億元「全數歸零」，長債也償還了86.62億元。

他表示，債務利息更較剛上任時的3億元，降至約7000萬元，讓屏東脫離葉克膜財政，成為財政健康的縣市。

他說，雖然勒緊褲帶，但年度總預算不因此減少，從剛上任時的300億元，到今年度已經突破471億元，爭取中央預算全面推動更多建設，創造城市的光榮感。

潘孟安指出，屏東先天的統籌分配不均，加上後天的城鄉發展差距，債務一直是嚴峻的考驗，施政就像持家，必須錙銖必較、精打細算，從政前的商業歷練加上立委時期的經驗，讓團隊在財政上開源節流，持好家才能顧好人。

潘孟安說，出身偏鄉，深知資源不足不是理由，越是艱難越要克服，團隊全力突破困境，為了屏東品牌繼續努力。

屏東縣 潘孟安 債務

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