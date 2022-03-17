高雄輕軌工程 美術館路、裕誠路口南北向22日起封閉

高雄輕軌二階工程挺進美術館區，22日將於鼓山區美術館路、裕誠路口南北向封閉施工，施工期程將至5月5日。高雄捷運局表示，施工期間美術館路東西仍維持車輛通行，南北向則禁止車輛通行，用路人可提前改道，利用鄰近龍勝路及裕國街進行南北向替代路線。

日前副市長林欽榮視察輕軌二階工程，輕軌在大順路及美術館路段工程，從去年6月施工至今近9個月，陸續開展至今已近9個月，今年底目標將通車至博愛路與大順路口的C24站。馬卡道轉彎進美術館路口，也預定3月24日完成鋪軌工程，屆時將開放車輛通行。

捷運局說明，左轉裕誠路由南往北直行的車輛，請改於龍勝路左轉北上。右轉裕誠路由南往北直行的車輛請於龍勝路右轉北上或於裕國街右轉北上。另裕誠路北往南欲直行之車輛請提前左轉富農路後再右轉進龍勝路接大順一路。

捷運局說，施工期間工區限速30公里，用路人行經美術館路與裕誠路工區路口需減速慢行，並依交通指揮人員導引方向通行，或提早改道行駛其他替代道路。