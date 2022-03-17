快訊

挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

高雄年度科技慶典DigiWave展 奪美謬思創意鉑金獎

中央社 / 高雄17日電

國際指標設計大獎「2022美國謬思創意大獎」昨天公布得獎名單，高市府經發局主辦、今年1月剛落幕的年度科技慶典「2021 DigiWave」榮獲鉑金獎，是台灣首次有團隊獲此殊榮的展覽。

DigiWave自2019年起由高市府經發局、經濟部工業局及台灣產學策進會共同合作舉辦，以人類科技進程為題，透過藝術展覽和數位體驗作為解答的形式，是高雄最重要的年度科技慶典。

經發局發布新聞稿表示，「2022美國謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）」昨天公布得獎名單，經發局主辦的「2021 DigiWave」榮獲鉑金獎（Platinum Winner）。

「2021 DigiWave」結合5G高頻寬、低延遲特性，以「電玩」為主軸規劃沉浸式科技藝術互動展，吸引超過43萬人觀展。

市長陳其邁表示，將持續藉由推動5G AIoT的技術產業化與生活化，進一步結合地方創生，用科技帶遊客走入街區，並帶領市民一起迎接元宇宙時代。

副市長史哲表示，2022台灣設計展將在高雄舉辦，DigiWave也將參與展出，將讓全台灣甚至全世界看見高雄在數位設計、智慧城市推動上的能量。

經發局長廖泰翔說，謬思創意大獎是世界級設計大獎，DigiWave獲最高等級的鉑金獎，是對高雄產業科技能量與城市美學運動的重要肯定。

美國

延伸閱讀

高雄首案公益區段徵收 七賢國中舊址將建全新複合社宅

密集恐懼症慎入！高雄機車險遭萬隻蜜蜂淹沒 達人：女王蜂帶錯路

戶外教學到郵博館高雄館 320郵政節進場免門票

大社燕巢停電 高市府要台電1個月內提改善報告

相關新聞

迎台積 楠梓蓋國小解決就學爆量

南台灣半導體S廊帶成形，大批科技廠員工將進駐，高市楠梓區10年人口增加1.7萬人，教育需求殷切。地方民代反映「楠梓就學爆...

設籍高市65歲以上長輩 可享肺炎鏈球菌疫苗公費接種

71歲以上長者3月4日起可接受「23價肺炎鏈球菌疫苗」公費接種，高雄市即起加碼放寬資格至65歲以上，凡年滿65歲、設籍高...

上路1個月乏人問津 金門酒後代駕 協調業者降價

金門縣府上月宣布推動酒後代駕，金門監理站洽談業者提供服務，每趟1千元至1500元，民眾直說太貴，代駕推出後乏人問津，監理...

斥資1億多修建岡山等區路馬路 開車不再跳曼波

道路長年經重車輾壓造成坑洞、龜裂、補丁、凹陷，往往民怨四起，高雄市工務局為此分別投入5000多萬經費，整修岡山區聯外道路...

百桌「宋江大宴」預約爆滿 內門宋江陣25日盛大登場

受疫情影響，高雄內門宋江陣活動睽違2年今年恢復舉辦，3月25日晚上在內門順賢宮開鑼舉辦至4月5日，開幕當天透過5G訊號傳...

金門酒後代駕太貴乏人問津 業者降價攬客

金門縣政府在上月宣布，金門監理站洽談1家業者提供酒後代駕服務，1趟1000元至1500元，民眾聽到後直說太貴了，據了解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。