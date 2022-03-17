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金寧鄉石蚵小麥文化季4月23日登場 體驗千人剝蚵

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉公所表示，每次辦擎蚵活動都相當受到歡迎。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉公所表示，每次辦擎蚵活動都相當受到歡迎。圖／金寧鄉公所提供

金寧鄉每年的重頭戲「石蚵小麥文化季」將在4月23、24日於林厝古寧頭和平紀念園區熱鬧登場，此次活動自4月23日起至5月22日為期近一個月時間，今年特別結合人氣貼圖IP「好想兔」，與您一同共遊不一樣的麥田風光以及石蚵體驗，歡迎大家來暢遊金寧鄉在地特色風情。

金寧鄉長楊忠俊表示，此次活動邀請了LINE的貼圖冠軍「好想兔」一起合作打造一座兒童嘉年華會，活動當天除了邀請好想兔人偶與大家一起同樂外，現場也規劃了好想兔專區，結合金寧鄉石蚵麥田景觀的「好想拍」拍照打卡展區，以及「好想買」好想兔特售商品展售區，藉由人氣IP的合作，刺激金寧鄉的旅遊人潮，並透過多元創新的主題活動，持續為注入年輕新氣象，讓金寧鄉石蚵小麥文化季成為金門指標性的觀光活動。

楊忠俊透露，今年活動內容非常豐富，在開幕當天(4/23)安排了東森YoYo台的Kiwi姊姊和好想兔、蚵寶小妞與大家相見歡，也有英雄聯盟的街舞演出適合闔家大小一同來欣賞，同時也安排了40個園遊會攤位，將邀請金門在地文創美食及童玩商家共同參與，預計4月初開始報名。

而在4月24日也有熱鬧有趣的剝蚵比賽邀請大家一同較勁，體驗剝蚵樂趣，獲勝的民眾可以獲得罈裝金門高梁酒，第一名5公升、第2-3名3公升、第4-6名2公升、第7-10名1公升。

在系列活動方面，有結合在地北山洋玩藝民宿合作的探蚵林體驗活動，帶您品嚐金寧最鮮最甜的石蚵滋味、以麥穗捲成方塊規劃設計滑步車的賽道，讓小朋友猶如在麥田體驗滑步車競速樂趣、金寧鄉圖書館特規劃下鄉巡迴手作DIY、多元閱讀石蚵小麥系列療癒手作體驗等推廣活動。同時在5月1日下午2點半(配合潮汐時間)於北山出海口舉辦千人剝蚵體驗活動，帶著大家體驗蚵民剝蚵的樂趣生活。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門金寧鄉獨特隨風起舞小麥浪的麥田，漫遊唯美景緻樂活趣。圖／金寧鄉公所提供
金門金寧鄉獨特隨風起舞小麥浪的麥田，漫遊唯美景緻樂活趣。圖／金寧鄉公所提供

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