3位民歌唱將本周六金門辦音樂會 邀防疫英雄免費看

由文化部指導、愛秀演藝主辦的「那些年這些歌」2022金門音樂會即將於3月19日(六)晚上7點在金門縣文化局演藝廳開唱，3位唱將級歌手陳宏銘、伍浩哲、林瓊瓏，將演唱多首經典好歌，為了感謝防疫英雄們的辛勞，陳宏銘今天特別親赴衛福部金門醫院、金門縣警察局及金門縣消防局，贈送演唱會招待券，邀請醫護、警消的防疫人員，到場欣賞演出。

陳宏銘 (被遺忘的時光唱作人)、伍浩哲（繁華攏是夢原唱人）、林瓊瓏（堆積原唱人）3人，當天為金門鄉親以不插電的現場演唱方式，分別詮釋國、英、台的經典好歌，壓軸由三位歌手共同演繹校園民歌，精彩可期。

主辦單位愛秀演藝劉玉霖表示，為了感謝防疫英雄們的辛勞，民歌手小烏鴉陳宏銘今天特別提前抵達金門，親自前往衛福部金門醫院、金門縣警察局及金門縣消防局，贈送演唱會招待券，邀請醫護、警消的防疫英雄代表們，以及另透過金門縣社會處邀請大同之家和金門當地社福團體，合計致贈350張票券，一起來金門縣文化局演藝廳共賞那些年的這些歌。

陳宏銘透露，自己曾經擔任11年警察，他非常能夠體會防疫英雄們為民眾防疫盡心盡力的辛勞，這次的金門音樂會，是一件非常有意義的藝文活動，他也很高興能夠親自前往防疫的相關單位，代表致贈演唱會入場券給防疫英雄們。