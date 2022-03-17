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3位民歌唱將本周六金門辦音樂會 邀防疫英雄免費看

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
民歌手小烏鴉陳宏銘（左二）今天前往金門醫院贈送演唱會招待券，邀請醫護人員，本週六到文化局欣賞演唱會。記者蔡家蓁／攝影
民歌手小烏鴉陳宏銘（左二）今天前往金門醫院贈送演唱會招待券，邀請醫護人員，本週六到文化局欣賞演唱會。記者蔡家蓁／攝影

由文化部指導、愛秀演藝主辦的「那些年這些歌」2022金門音樂會即將於3月19日(六)晚上7點在金門縣文化局演藝廳開唱，3位唱將級歌手陳宏銘、伍浩哲、林瓊瓏，將演唱多首經典好歌，為了感謝防疫英雄們的辛勞，陳宏銘今天特別親赴衛福部金門醫院、金門縣警察局及金門縣消防局，贈送演唱會招待券，邀請醫護、警消的防疫人員，到場欣賞演出。

陳宏銘 (被遺忘的時光唱作人)、伍浩哲（繁華攏是夢原唱人）、林瓊瓏（堆積原唱人）3人，當天為金門鄉親以不插電的現場演唱方式，分別詮釋國、英、台的經典好歌，壓軸由三位歌手共同演繹校園民歌，精彩可期。

主辦單位愛秀演藝劉玉霖表示，為了感謝防疫英雄們的辛勞，民歌手小烏鴉陳宏銘今天特別提前抵達金門，親自前往衛福部金門醫院、金門縣警察局及金門縣消防局，贈送演唱會招待券，邀請醫護、警消的防疫英雄代表們，以及另透過金門縣社會處邀請大同之家和金門當地社福團體，合計致贈350張票券，一起來金門縣文化局演藝廳共賞那些年的這些歌。

陳宏銘透露，自己曾經擔任11年警察，他非常能夠體會防疫英雄們為民眾防疫盡心盡力的辛勞，這次的金門音樂會，是一件非常有意義的藝文活動，他也很高興能夠親自前往防疫的相關單位，代表致贈演唱會入場券給防疫英雄們。

陳宏銘也竭誠歡迎金門鄉親，踴躍購票欣賞「2022那些年這些歌」音樂會；若有尚未購票的金門鄉親，可於3月19日演唱會當晚開演前一小時（晚上6點）至文化局演藝廳入口處現場購票入場，共度一個聽好歌的美好饗宴。

民歌手小烏鴉陳宏銘（中）今天親自前往金門縣警察局贈送演唱會招待券，邀請醫護、警消的防疫英雄們，本週六到文化局欣賞演唱會。記者蔡家蓁／攝影
民歌手小烏鴉陳宏銘（中）今天親自前往金門縣警察局贈送演唱會招待券，邀請醫護、警消的防疫英雄們，本週六到文化局欣賞演唱會。記者蔡家蓁／攝影

金門 演唱會 警察

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