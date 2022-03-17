琉球鄉公營交通輪19日停駛 墊付案未過 所、會各執一詞

屏東縣琉球鄉唯一的公營交通輪琉興公司，因受疫情影響營運虧損資金不足，琉球鄉公所上周向鄉代會提案墊付350萬元被否決，公所以公司無法支付員工薪資與油錢，宣布3月19日起停航，直到有經費再復航，讓琉球通勤族錯愕；鄉長陳國在指是代表會惡意杯葛，鄉代會主席陳慶豐說是申請的琉興未列營運明細，基於監督之責故未過關，雙方各執一詞。

往返琉球、東港的交通輪航線有5家，屬琉球鄉公所附屬單位的琉興公司，引進的新船琉興號去年底風光開航，因所會失和，3月19日起停航；公船鄉民只收60元，學生族群30元，老人、重大傷病者免費，民營收100元，上午7時從白沙碼頭發首班船直到下午6時45分收班，周五延至晚上7時從東港返程開船，是琉球通勤族、就醫的重要交通工具。

陳慶豐說，代表會否決墊付提案與公船停駛是兩碼事，不可能凍結公船預算，成為鄉親的公敵，過去墊付案也都過關，當天公所送審7項提案，只否決墊付提案，主要是琉興今年1月才獲公所400萬元撥款，3月又申請墊付350萬元，2個多月向公所拿了750萬，卻未提明細，這樣合理？

陳國在說，公船等同是琉球人的腳，以服務鄉親為目的，不可能隨意停航，明細每個月都會送報表給縣府、審計室備查，因墊付案未過，公司有30名員工，1個月人事開銷80萬元，2月就發不出薪水，3月已撐不下去，只能宣布19日起停航；外界質疑1月公所才給琉興400萬營運資金，怎麼這麼快就不夠用，主要是琉興馬上償還去年向公所預備的279萬元，2月底已不敷使用，才申請墊付。對外界猜測和年底選舉有關，他不予置評，請鄉親公評。