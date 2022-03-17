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高市議會第7次定期會今報到抽籤 「屯房稅」審查受關注

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會今天報到，代表議員抽籤決定市政總質詢順序。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會今天報到，代表議員抽籤決定市政總質詢順序。記者徐白櫻／攝影

高市議會第3屆第7次定期大會今天報到，舉辦預備會議審議議事日程表與抽籤決定市政總質詢順序。此次大會，市府共提53案，議員提案仍在收案中，明天正式開幕，另因應日本福食進口，市府明天下午提出「高雄市食品安全查驗」專案報告。

高市議會審議議程日程表，第3屆第7次定期大會從3月17日進行至5月25日，3月21日至22日安排市長施政報告與質詢，3月23日開始部門質詢，市長施政總質詢從4月25日起進行。

高雄市議會4日召開程序委員會，通過市府提案53案及31件市有地財產處分案，包括21案土地讓售及10案標售案。53案市府提案中，民政類1案、社政類4案、財經類31案、教育類7案、農林類4案、交通類1案、工務類2案、法規類3案。

議會指出，市民關切的「囤房稅」議題部分，財政局提出修正「高雄市房屋稅徵收自治條例第四條、第十三條」草案送審。財政局表示，修正案如經大會順利通過，將自今年7月1日起實施，預估有8萬4千戶受影響，增加3至4億元稅收。

高雄市 日本 食品安全

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