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2月大幼犬鑽興達港水管受困1週 志工救出送醫

中央社 / 高雄17日電

高雄興達港一間鐵皮屋旁日前被發現有隻2月大幼犬鑽進水管內卡住，受困逾1週，因卡得太緊一時難救，動物緊急救援志工不得已花約40分鐘鋸斷水管救出小狗，目前正在醫院救治中。

台灣動物緊急救援小組今天上午發布新聞稿指出，日前接獲通報高雄興達港一間鐵皮屋旁有民眾發現一隻幼犬鑽進水管中卡住，受困超過1週恐活活餓死。動物救援志工獲報後趕赴現場展開營救。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成說，志工抵達現場後發現約2月大幼犬卡在直徑不到10公分塑膠水管裡，多名志工好不容易合力抬起水管，試圖倒出小狗，但小狗仍卡得緊緊的，救援一度陷入膠著；幸虧志工最後在情急下拿出鋸子，花了約40分鐘鋸斷水管，才將小狗救出，過程驚險。

據台灣動物緊急救援小組資料，小狗因受困多時，有嚴重脫水及營養不良等狀況，目前正在動物醫院救治中；待牠康復後，小組會幫牠尋找溫暖新家，讓牠不再流浪。

幼犬 興達港 動物醫院

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