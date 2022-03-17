快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

小琉球公船停駛惹民怨 公所、代表會攻防各發聲明

中央社 / 屏東縣17日電

屏東小琉球對外交通仰賴船舶，唯一的公營船因鄉公所送審350萬元提案遭鄉代會否決，沒錢加油，宣布19日起就要停航，民怨紛表不便，鄉公所與代表會各發聲明說明始末。

東港就讀高中的琉球李姓學生告訴中央社記者，上下課都須「通船」，必須從琉球搭上7點首班公船，才趕得及上課時間，有時下課晚了，也只剩最晚的6時45分的回程公船可搭，一旦停駛，真的很不方便。

琉球鄉長陳國在以「補助琉興公司營運資金350萬元」為題，發出9點聲明指出，提案否決後，當下提出營運資金是公船同仁的薪資與油料費，如果沒有加油，公船有停航的可能，但反對代表沒表示意見。

陳國在聲明中指出，111年公所編列營運資金400萬元，比往年編列營運資金600萬元少了200萬元，其原因在於疫情關係及公船定期維修致票價補貼短少，又加上油價上漲。

為什麼今年列400萬元營運資金，那麼快就用完？陳國在說，110年琉興公司向公所預借款279萬元，剩121萬元，至2月底所剩不多，不足以支應琉興公司營運費用，才向公所申請協助提案代表會提出墊付350萬元。

否決提案的李慶裕、洪文良、陳智雄、陳宏成4位鄉民代表也發出聯合聲明，針對陳國在的聲明一一回覆。聲明內容反駁，當日審理7個提案，其他提案均附有明細，所以代表會予以通過，唯琉興公司提案並未提供明細或款項使用方式。

4位代表的聯合聲明中也說，1月撥款400萬元給琉興公司，卻在3月初要350萬元，在會議中，未有任何明細說明下，質疑2個月內要750萬元是否合理。

小琉球 東港 屏東

延伸閱讀

琉球公船3月19日要停航 公所鄉代會各執一詞

高捷號誌異常 列車一度停駛25分鐘

基隆11名議員提案 推地方公投年齡下修至18歲

基隆11議員提案修正公投自治條例 「補正」民主程序

相關新聞

琉球鄉公營交通輪19日停駛 墊付案未過 所、會各執一詞

屏東縣琉球鄉唯一的公營交通輪琉興公司，因受疫情影響營運虧損資金不足，琉球鄉公所上周向鄉代會提案墊付350萬元被否決，公所...

高市議會第7次定期會今報到抽籤 「屯房稅」審查受關注

高市議會第3屆第7次定期大會今天報到，舉辦預備會議審議議事日程表與抽籤決定市政總質詢順序。此次大會，市府共提53案，議員...

高市囤房稅7月上路 將補助青年租金

高雄市政府推動「囤房稅」，去年底將「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案送議會審議，非自住房屋現行徵收率1.5%，調整後，...

國軍助收恆春洋蔥 展現敦親睦鄰

海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，展現軍方敦親睦鄰精神，海陸第99旅前天起展開為期45天、每天200人的助收...

鴻華電動巴士Model T 高雄啟航

高雄有195輛電動公車，比率全台最高，鴻海旗下鴻華先進科技打造電動巴士Model T昨在高雄啟航。交通局指出，推動電車最...

高雄強力取締酒駕 今起連3天大執法

高雄市警局加強防制酒後駕車，宣示取締酒駕執法，今天晚間起，連續3天規畫酒駕大執法專案，動員17個分局同步執行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。