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高雄某連鎖超市過期生鮮改標促銷 衛生局將開罰

中央社 / 高雄17日電

高雄某連鎖超市遭投訴過期生鮮食品重貼標籤，再打折賣出。高雄市衛生局今天上午指出，經派員稽查確認有重新貼標販賣，將依違反食品安全衛生管理法開罰業者。

蘋果新聞網報導，有民眾到高雄某間連鎖超市買五花肉片，原以為標價1盒新台幣69元是撿到便宜，但仔細看才發現業者涉嫌將過期生鮮商品重貼標籤，再打折賣出，且經向櫃台反映也只有退費，並無改善。

對此，高雄市政府衛生局上午發布訊息表示，3月14日接獲民眾投訴後，隨即派員前往稽查，發現超市確實有重新貼標販售情事，將依違反食品安全衛生管理法第15條、第44條規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，消費者購買食品時可多加留意標示與內容物情形，若有疑慮可撥打食品衛生專線07-7231385，衛生局將盡速協助了解釐清，共同守護市民食的安全。

衛生局 生鮮 高雄市

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