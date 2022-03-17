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提升公車服務品質 高市增設候車亭、候車椅設施

中央社 / 高雄17日電

高雄天熱太陽大，市府交通局每年向中央爭取預算，設置或汰舊候車亭及候車椅，避免民眾等公車忍受日曬之苦。交通局表示，今年將陸續建置40座候車亭及30座候車椅，預計4月起施作。

高雄市政府交通局運輸設施科長王偉哲今天接受中央社記者訪問表示，高雄市目前有930座候車亭及623座候車椅，由於高雄天熱太陽大，市府每年均向中央爭取約新台幣1450萬元預算，增設候車亭、站牌、座椅等設施。

交通局去年已完成增設40座候車亭及30座候車椅，候車亭內提供候車座椅、照明及公車路線圖看板等設施。此外，也與岡山農工等學校合作建置候車亭，提供學生友善、安全的候車空間。

交通局今天也發布新聞稿表示，今年將持續建置40座候車亭及增設30座候車椅，包括住宅聚落、學校、風景區及輕軌、台鐵周邊轉乘公車站位等，以滿足通學、通勤及休閒等多元乘車需求。

此外，部分地點也將進行候車設施汰舊換新，透過建置及更新候車亭，提升高雄市公車候車品質。今年新設候車亭工程將於4月起陸續開工施作，交通局提醒用路人行經工區時，放慢速度小心駕駛。

公車 高雄市

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