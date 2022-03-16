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高雄強力取締酒駕 今起連3天大執法

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市警局今天起連續3天，規畫取締酒駕大執法。記者林保光/翻攝
高雄市警局今天起連續3天，規畫取締酒駕大執法。記者林保光/翻攝

高雄市警局加強防制酒後駕車，宣示取締酒駕執法，今天晚間起，連續3天規畫酒駕大執法專案，動員17個分局同步執行。

高雄市警局交通大隊表示，3月底開始將對連續酒駕者，依法公布姓名，今天到3月18日規畫取締酒駕勤務，選定轄夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，採「多點式路檢」取締酒駕。

新興警分局今天上午9時40分許，在新興區七賢二路執行稽查人行道交通違規，發現陳姓男子（47歲）騎機車違規行駛人行道，攔查發現陳男昨天喝啤酒，自認為酒精已代謝便騎車出門購餐，卻酒測超標；今晚9點左右，警方在新興區七賢路與和平路口執行酒駕大執法路檢，攔獲林姓男子（48歲）涉嫌酒後開車，依公共危險罪嫌，將2人移送法辦。

高雄市警局今天起連續3天，規畫取締酒駕大執法。記者林保光/翻攝
高雄市警局今天起連續3天，規畫取締酒駕大執法。記者林保光/翻攝

酒駕 人行道 高雄市

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