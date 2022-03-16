戶外教學到郵博館高雄館 320郵政節進場免門票

中華郵政博物館高雄館為吸引高雄國小學生選擇郵博館作為校外教學場域，今天下午邀集高雄10所國小校長前往參訪，由高雄館館長鄭勝治介紹館內藏品。鄭勝治表示，郵博館3月20日郵政節當天開放免費入場，即日起也發放虎年進館參觀紀念明信片。

鄭勝治表示，高雄市教育局為因應疫情，於年初強烈建議校園戶外教學不鼓勵跨縣市教學，郵政博物館高雄館去年12月初剛開幕，又因館前尚在施工不易被發現，為吸引學生前往參訪了解郵務歷史，今天特邀三民河堤國小、獅湖國小等10所國小校長，及高雄市議會教育委員會多位議員前往參觀。

高雄郵局企畫行銷科長林品賜也到場向校長及議員們介紹個人化郵票等郵政業務。鄭勝治表示，中華郵政自清光緒22年（西元1896年）3月20日開辦至今，綜觀126年來的郵政大事紀要，就是台灣的1部世紀近代史，進館參觀的師生們藉由館內郵政史料介紹，了解每套郵票發行當時的時代背景，從清朝海關試辦郵政到民國建立，從政府播遷來台到今日台灣站上國際舞台，高雄館提供優質的戶外教育環境，希望可以讓參訪的師生與親子共學成長。