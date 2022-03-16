高雄晉身「百億青創城市」 青創貸款件數金額全國第一
高雄市政府青年局長張以理今天宣布「雄挺利」計畫告捷，根據財團法人中小企業信用保證基金（信保基金）今公布的最新數據顯示，截至昨日已促成經濟部「青年創業及啟動金貸款」超過1.1萬件核貸，核保金額達100億元，「案件數」與「核保金額」都是全國第一，顯示業者看好高雄未來經濟發展動能，高雄也晉身為「百億青創城市」。
張以理表示，為了減輕年輕朋友創業負擔，青年局於110年推出「雄挺利」利息補貼計畫，提供獲得經濟部「青年創業及啟動金貸款」業者，貸款本金300萬元的5年利息補貼，對於協助業者槓桿擴大創業資源頗具成效。高雄銀行在打造「青創銀行」目標的全力支持下，承作金額就占了百億中的4成，是創業者最堅強的靠山。
青年局並與各局處攜手，跨領域從商、從藝、從農、從漁推出扶植青年創業計畫，推動各項創業開辦補助、行銷轉型、輔導諮詢等措施，達到營造青創友善城市的施政目標。
岡山創意異國料理「法杜娜多廚匠」店負責人吳奎均表示，基於料理熱忱，在多方學習各國菜系，並將台式料理融入其中創新後，去年初開了餐廳。感謝青年局及時提供青創貸款加碼方案的協助，降低經營壓力，並榮獲中華音樂餐飲教育學會廚藝大師競賽金牌獎，希望能帶給客人更多美味的饗宴。
金源日式涮涮鍋負責人楊淵智表示，懷念兒時記憶且熱愛火鍋，因此回到故鄉旗山創業，以限量手工製作的牛奶熊鍋成為當地必訪的火鍋名店，但也卻面臨疫情的重大考驗，還好有青年局推出青創貸款優惠政策的幫忙，才撐過疫情期間。
青年局表示，根據經濟部的績效標準推估，高雄青年目前已透過中央青創貸款帶動超過2萬個就業機會，占全高雄目前勞動力人口約140萬的1.42%，也改善青年失業率。依據主計總處資料顯示，去年下半年高雄15至24歲青年失業率為9.1%，較上半年10.5%下降1.4%，高雄青年失業率已從「六都最差」翻轉為「六都最低」。
青年局持續推動各項貸款、利息補貼及補助等創業資源， 並於近期推出青創補助，補助營業場所租金、生財器具及數位服務方案，補助最高20萬元，4月6日至22日受理申請。另加碼經濟部青創貸款的利息補貼優惠，也延至111年3月31日止。有資金需求的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與Line@好友，掌握最新資訊。
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