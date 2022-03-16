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爭取圖美館興建 金門文化局獲中央善意回應

中央社 / 金門縣16日電

金門縣中心圖書館及美術館新建，為縣府重大政策規劃案。為爭取中央預算挹注，文化局長許績鑫日前拜會教育部、文化部爭取經費補助，並獲中央善意回應。

金門縣文化局今天新聞稿表示，縣府以節省經費為原則，將圖書館、美術館採「空間、機能共構」方式興建，但由於經費補助分屬教育部及文化部，以致申請經費補助行政程序上有些微落差，但並不影響縣府整體經費爭取與相關程序推進。

新聞稿指出，圖美館新建計畫是縣府在「機173機關用地」規劃藝文特區內的子計畫，兼具教育、文化及藝術等功能的「藝文建築」。規劃之初在節省經費支出考量下，秉持「低度開發」、「機能共構」、「不過度設計」概念，希望將兩館所需的行政管理、餐飲文創販賣及公共空間等結合共用，設計出與周遭環境生態共融的藝文場域。

文化局自民國108年起即多次函請或親訪中央，要求給予預算支持挹注，今年1月上任的許績鑫近期率隊分別拜訪教育部終身教育司長李毓娟、文化部政務次長蕭宗煌，就圖美館軟硬體預算討論與交換意見，獲善意回應，表示可循兩部相關尚未計畫函送申請計畫。

許績鑫表示，中心圖書館與美術館興建目前正進行競圖程序，未來興建完成後，不只擔負教育推廣、展示研究或收藏等功能，也將致力達到營造城市幸福閱讀願景目標，同時培養縣民以美為生活標的，拓展國際視野，認識和欣賞藝術文化。

許績鑫說，文化局正進行縣定古蹟「雙乳山坑道」修復再利用計畫，這一區未來將結合藝文特區和圖美館，發揮藝術文化、觀光休閒、軍事教育、生態地景等場域特色。

文化局 教育部 圖書館

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