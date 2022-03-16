高雄職安輔導員免費到企業工安輔導 還可申請改善經費

為輔導業者建立工安自主管理機制，高雄市勞工局今年遴選50名職業安全衛生輔導員，昨在高雄圓山飯店誓師及舉辦行前訓練，勞工局長周登春頒發聘書，即日起提供中小企業免費到府的工安輔導服務。周登春表示，這些輔導員都具安全衛生專業背景，針對100名以下勞工的中小企業，除提供免費的到府輔導，協助診斷工安問題並提供改善方案外，只要符合改善規定，也可協助向勞動部申請補助，最多可補助80%的改善經費，1年最高可申請20萬元，歡迎企業踴躍申請輔導。

周登春指出，勞工局遴選的輔導員都具有3年以上的安全衛生工作經驗，或任教於大專院校安全衛生相關科系，並具1年以上的教學經驗者，許多輔導員在業界、學界已累積多年的工作或教學經驗，感謝他們願意付出投入輔導團的服務。今年預計將可提供580場次的現場輔導，主要協助中小企業設置、改善安全衛生設施或器具，以符合職業安全衛生法及相關法令規定，包括有潛在發生感電、墜落、物體飛落、切割夾捲、被撞、火災爆炸或與有害物接觸等危害的作業場所，都可提供免費的到府輔導改善服務。