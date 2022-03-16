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高雄職安輔導員免費到企業工安輔導 還可申請改善經費
為輔導業者建立工安自主管理機制，高雄市勞工局今年遴選50名職業安全衛生輔導員，昨在高雄圓山飯店誓師及舉辦行前訓練，勞工局長周登春頒發聘書，即日起提供中小企業免費到府的工安輔導服務。周登春表示，這些輔導員都具安全衛生專業背景，針對100名以下勞工的中小企業，除提供免費的到府輔導，協助診斷工安問題並提供改善方案外，只要符合改善規定，也可協助向勞動部申請補助，最多可補助80%的改善經費，1年最高可申請20萬元，歡迎企業踴躍申請輔導。
周登春指出，勞工局遴選的輔導員都具有3年以上的安全衛生工作經驗，或任教於大專院校安全衛生相關科系，並具1年以上的教學經驗者，許多輔導員在業界、學界已累積多年的工作或教學經驗，感謝他們願意付出投入輔導團的服務。今年預計將可提供580場次的現場輔導，主要協助中小企業設置、改善安全衛生設施或器具，以符合職業安全衛生法及相關法令規定，包括有潛在發生感電、墜落、物體飛落、切割夾捲、被撞、火災爆炸或與有害物接觸等危害的作業場所，都可提供免費的到府輔導改善服務。
勞工局表示，經費補助部分，輔導員也會主動協助申請程序，只要是在高雄市依法設立的工廠、公司或商業登記的100人以下中小企業，皆可向勞工局提出申請。每一種設施或器具採部分補助方式，單項金額不超過10萬元，同一種設施或器具購置金額在6萬元以下者，最多補助80%；超過6萬元的部分，最多可補助50%。包括呼吸防護具、背負式安全帶、安全帽、絕緣防護衣、防護手套、防切割、穿刺手套、安全鞋、反光背心、護目鏡等個人防護具，最多也可申請80%的補助，單項最高補助1萬元，合計不超過5萬元。同一中小企業補助改善設施、防護具的總金額，每年合計最高20萬元。洽詢電話07-8124613轉217、220 。
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