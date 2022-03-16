屏東大步邁向友善植物城市 愛樹月發表「聽樹」專書

屏東縣政府近年推動樹木友善環境，從源頭造林、公共區域樹木健檢、褐根病等常見疾病的處置、樹木修剪人員培訓與認證等，引導大眾用正確的方式愛樹，今天在愛樹月發表「聽樹」專書；縣長潘孟安說，屏東這幾年力推樹木友善環境，以源頭造林計畫為例，去年度造林、獎勵輔導造林、友善環境生態造林面積達2148公頃，正加速邁向友善植物城市步伐。

縣府今天在麟洛鄉柚園生態農場發表專書，同時舉辦產官學界樹木下的對談，透過沉浸式山林野宴，打開五感的模式，邀林業從業人員對談與政策交流；潘孟安說，縣府近年不斷修正各種林業政策，包括深化機關學校團體的專業技能，推動景觀樹木修剪教育訓練與認證制度，強化大眾對樹木保育的認識，對校園、都會區公園綠地等場域內樹木體檢，對罹病樹木展開救援，另有紀錄片與專書的紀錄與宣導。

他說，為避免樹木淪為斷頭式修剪影響景觀，縣府辦理「景觀樹木修剪人員培訓」通過學科、術科考試後發給合格證照，去年有100人次參加，約8成通過考試取得合格證照；也針對第一線土地管理人員辦理「樹木風險評估及病蟲害辨識及養護管理教育訓練」強化管理人員的專業能力。

縣府今天邀請林業上中下游從業人員一同參與，並委託屏東科技大學森林系副教授陳建璋研究團隊，運用先進的非破壞性檢測科學儀器檢測樹木的健康狀況，另在花果野宴上，運用以FSC驗證相思樹太空包栽培的車城永在林業香菇、屏東健康蔬果、等在地特色食材，推出特色料理，為林業找到新價值。

縣府農業處長鄭永裕說，森林是台灣的命脈，占有全島土地面積近 6 成的比例，但木、樹、林、森不是遠在天邊，而是近在眼前，路上的行道樹、校園的大樹下、濕地公園的綠樹林，這些與人們息息相關的綠樹就在我們身邊，卻因太過習以為常，尤其在極端氣候的現在，如何與樹溝通、對話、共生的「有感森林」已漸成顯學。