快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

荒廢碉堡變身綠地 澎湖犀山公園揭牌

中央社 / 澎湖縣16日電

原為軍事防衛用途的犀山公園，因長期閒置土地漸被銀合歡所覆蓋。經澎湖縣政府規劃綠地公園，並保留監視哨所等現地軍事設施，今天在澎湖縣長賴峰偉主持下揭牌開放。

賴峰偉今天出席菜園犀山公園開幕揭牌表示，澎湖在2021幸福城市大調查，「都市計畫區內每萬人享有公園綠地面積」指標獲得全國第1名，較2019年5.28公頃成長近2.7倍，縣府將持續開闢公園綠地，提升澎湖生活環境品質。

賴峰偉說，犀山公園原是軍事防衛用途，之後因長期閒置，土地漸被銀合歡所覆蓋，經縣議員呂黃春金建議清除銀合歡，林務公園管理所向財政部國有財產署認養進行綠美化，保留原有監視哨所、防空洞及砲台等，打造戰地風情社區公園綠地。

犀山公園頂端風景視野佳，馬公內灣蛇頭山、金龍頭風景盡收眼底，碧海藍天，讓人心曠神怡，流連忘返，賴峰偉鼓勵鄉親多至犀山公園踏青運動，縣府也會持續打造公園綠地，提供民眾運動休憩環境。

農漁局表示，犀山公園位於菜園、光華以及石泉三里的交界處，面積約1公頃，視野絕佳，可遠眺蛇頭山及金龍頭兩處咽喉，且以多種植栽搭配原有軍事設施遺跡，兼有戰地風味及休憩功能，提供觀光休憩新選擇。

犀山公園園內依環境條件分區規劃種植防風及景觀樹種，205縣道旁以多彩、多樣、複層化的矮灌、草花作入口圖騰意象造景，剩餘空間則鋪設草皮保留開闊度，順應地勢開闢出環山步道，也保留現地軍事設施原始面貌展現戰地風情。

澎湖 賴峰偉 認養

延伸閱讀

澎湖百里侯 陳雙全堅持國民黨黨內初選

義大醫院院長杜元坤視澎湖為故鄉 捐贈打擊樂器給文澳國小

名醫杜元坤傳愛偏鄉 捐贈澎湖文澳國小打擊樂器

澎湖旅高企業家捐救護車 配置到院前緊急救護器材

相關新聞

屏東隘寮社區親子食堂 黃荊入菜開發義大利麵、牛肉麵

屏東縣內埔鄉隘寮社區傳承長者生活智慧，將社區常見的傳統民俗植物「黃荊」製作成薰香後，近期將黃荊入菜，與屏科大餐旅系產學合...

琉球鄉公營交通輪19日停駛 墊付案未過 所、會各執一詞

屏東縣琉球鄉唯一的公營交通輪琉興公司，因受疫情影響營運虧損資金不足，琉球鄉公所上周向鄉代會提案墊付350萬元被否決，公所...

高市議會第7次定期會今報到抽籤 「屯房稅」審查受關注

高市議會第3屆第7次定期大會今天報到，舉辦預備會議審議議事日程表與抽籤決定市政總質詢順序。此次大會，市府共提53案，議員...

高市囤房稅7月上路 將補助青年租金

高雄市政府推動「囤房稅」，去年底將「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案送議會審議，非自住房屋現行徵收率1.5%，調整後，...

國軍助收恆春洋蔥 展現敦親睦鄰

海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，展現軍方敦親睦鄰精神，海陸第99旅前天起展開為期45天、每天200人的助收...

鴻華電動巴士Model T 高雄啟航

高雄有195輛電動公車，比率全台最高，鴻海旗下鴻華先進科技打造電動巴士Model T昨在高雄啟航。交通局指出，推動電車最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。