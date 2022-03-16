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左營大路環境改善 陳其邁：舊左營變「新新左營」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市府舉行「左營大路人行環境改善啟動」。記者徐如宜／攝影
高雄市府舉行「左營大路人行環境改善啟動」。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天主持「左營大路人行環境改善啟動」，全長3.5公里的左營大路是生活及商業重心，空中電纜及人行道電線桿影響市容和通行，第一階段由營建署補助1億3437萬進行圓環至埤仔頭路改善，今在現場移除電杆，象徵即將重塑左營舊城天際線。陳其邁表示，未來舊左營將變身「新新左營」，發展前景可期。

左楠地區市議員不分藍綠，幾乎都到場，包括李柏毅、李雅芬、陳麗珍、陳玫娟、陳善慧、李雅慧與黃文志，市府邀每位議員都上台致詞，不厚此薄彼。陳其邁則是感謝立委劉世芳和地方議員一同爭取預算支持，以及基層里長第一線服務民眾。

陳其邁說，新左營地區發展很快速，但舊左營因交通和都市發展的問題發展相對較緩，現在推動環境整理計畫，將努力打造左營舊部落變成「新新左營」。並要求養工處施工期間注意噪音及施工安全，工法上用簡單快速的方式，盡快給市民更平順的人行道。

外地往高雄的門戶就是左營，陳其邁說，市府推「左營大車站計畫」，配合台積電，未來從新左營站右邊要規畫IC設計重鎮，左側有國防部和台鐵的地，未來的開發正在進行，透過景觀和交通友善、鼓勵特色商家，串聯左營高鐵後站發展。左營大路貫穿左營舊社區，烤鴨、餛飩、楊桃汁等美食和網紅景點都在這兒，左營不但是高雄人共同的記憶，不少民眾還特地坐高鐵來體驗眷村傳統文化。

工務局養工處長林志東長表示，左營大路全長約3.5公里，改善內容以人本交通環境為指標，包括空中電箱落地及纜線下地、電桿拆除、設施退出人行空間、人行道鋪面重整、騎樓順平及AC鋪面翻新等。目前先由「圓環至埤子頭路」段開始改善，長約1.2公里，營建署核定工程經費約1億3437萬元，台電已著手辦理空中電箱落地及纜線下地，完成後養工處接續進行施工。未來會再配合中央補助計畫申請「埤子頭路至海功路」及「海功路至台17線」改善。

高雄左營大路人行環境改善啟動，現場移除電杆，象徵即將重塑左營舊城天際線。記者徐如宜／攝影
高雄左營大路人行環境改善啟動，現場移除電杆，象徵即將重塑左營舊城天際線。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）主持「左營大路人行環境改善啟動」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）主持「左營大路人行環境改善啟動」。記者徐如宜／攝影
高雄左營大路人行環境改善啟動，現場移除電杆，象徵即將重塑左營舊城天際線。記者徐如宜／攝影
高雄左營大路人行環境改善啟動，現場移除電杆，象徵即將重塑左營舊城天際線。記者徐如宜／攝影

人行道 陳其邁 高鐵

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