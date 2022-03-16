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城中城跨區區段徵收 高市提出公益性及必要性評估

中央社 / 高雄16日電

城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收案，今天由高雄市副市長林欽榮率隊，向內政部土地徵收審議小組提出公益性及必要性評估報告，為推動進行區段徵收相關作業邁進一大步。

高雄市地政局去年11月15日起寄問卷調查給城中城390名土地及建物所有權人，並獲得近9成土地及建物所有權人同意後，啟動城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收案，相關都市計畫於今年2月10日發布實施。

地政局於都市計畫發布實施後，依照土地徵收條例相關規定進行公益性及必要性評估分析，今天由林欽榮率地政局及都發局團隊，向內政部土地徵收審議小組會議報告此案的公益性及必要性評估。

地政局今天發布新聞稿表示，之後將持續辦理區段徵收相關作業，預定今年3月23日、3月25日於鹽埕區公所11樓會議室舉辦4場協議價購會議，向土地所有權人說明協議價購流程並辦理簽約。

另預計4月舉辦區段徵收公聽會，並彙整相關協議價購、區段徵收公聽會資料，積極辦理區段徵收計畫書送審及後續公告作業。

高雄市城中城大樓大火後，被3大技師公會聯合鑑定為危樓，市府展開拆除作業中。同時市府啟動跨區區段徵收案，未來城中城原址將改建公園。

而城中城土地所有權人可選擇領取現金或分配位於七賢國中校舍舊址土地，市府也將在七賢國中校舍舊址興建社會住宅，供無房屋災戶入住。地政局表示，明天上午將舉辦「原七賢國中校舍拆除動工儀式」，持續推動進展。

區段徵收 土地徵收 高雄市

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