金鐘主持人小兵帶路 暢遊馬祖經典步道

新冠肺炎疫情的緣故，許多民眾無法出國旅遊，搭國內航空類出國的離島旅遊熱度逆勢爆棚。馬祖也積極推陳出新，打造特色遊程供遊客選擇。今年主打「漫遊馬祖經典步道之旅」，搶先從南竿、北竿規劃共計五條結合不同觀光特色的馬祖經典步道，透過小兵(薛紀綱)第一手的直擊體驗，與遊客分享馬祖經典步道之美，健康遊馬祖。

主持兒少節目多年的金鐘主持人小兵，旅遊資歷超過二十年，台灣島內外、各鄉鎮、部落幾乎都跑遍了，這次帶著遊客一起感受馬祖經典步道獨特之美，看山觀海，經典步道絕美景致、隨處可見，豐富的生態，更是讓小兵讚嘆不已，直呼有機會一定要帶全家大小來馬祖旅遊。走一趟馬祖經典步道，享受最天然的身心靈SPA。

連江縣交通旅遊局表示，搶先推出的五條經典步道包括南竿鄉被信徒視為瞻仰媽祖巨神像的必經之地「朝聖之路步道」，適合深度探索人文風俗、軍事遺跡的「官帽山軍事景觀步道」，可供自行車漫遊與行人散步的「親民步道」。以及北竿鄉坐擁世界級山脊景觀的「螺山自然步道」，與可觀賞絕美夕照的「芹壁永保安康步道」。不論想看山還是觀海，都讓遊客一次滿足，所有美景在馬祖經典步道盡收眼底。

「朝聖之路步道」坐落於馬祖港旁，通往媽祖巨神像的步道有多達440階的階梯，途濱海景致迷人，抵達船型瞭望台上方後，不僅能夠近距離仰望媽祖巨神，還能遠眺海蝕沿岸、漁船航行海面的遼闊景色。巨神像周邊，陳列由十二幅雕塑組成，述說媽祖得道成仙的故事。讓遊客透過健行祈福。

「官帽山軍事景觀步道」位於「南竿遊客中心」對面的小山上。路線可延伸至北海坑道、大漢據點及鐵堡，遊客可體驗用空砲彈殼來興建的特色路面。往海岸的方向前進，會到達「鐵板沙灘」，沙灘上細緻的沙粒，是花岡岩風化後的碎屑堆積所形成。而鐵板沙灘每到春夏之季，附近海域的螢光蟲受到海浪的驚擾，即發出一片淡藍色的螢光，也這就是著名的「藍眼淚」。

位於福澳港與清水境白馬尊王廟間的「親民步道」，是馬祖第一條供自行車漫遊與行人散步健走的專用步道，步道行經清水村與福澳港之間的海岸線，遊客不僅能享受馬祖涼爽怡人的海風，夜間還有機會看到當地人最愛的休閒娛樂「釣魚」，追求新鮮海味自給自足。

「螺山自然步道」起點位於北竿鄉的戰爭和平紀念公園，早期是后澳居民採蚵及釣客常行走的私房小徑，沿著懸崖而闢，沿途設有兩處景觀台，終點可以眺望海上孔子像。途中最具挑戰的莫過於中間一小段需要拉繩索通行。全程都可欣賞海天一色的壯闊美景，體驗感受世界級的山脊景觀。

「芹壁永保安康步道」坐落於有「馬祖地中海」美譽的芹壁村，由環繞整個芹壁村的兩條步道組成，有「永保安康」之意。其中一端交會於上村，上村為至高點，右轉為芹山，左轉可抵達馬祖第一高峰壁山，並有觀景平台可遠望伏臥海中有「芹壁吉祥物」之稱的龜島。這裡的視野廣闊，除了可以見到高登、大坵、橋仔及對岸中國福建省外，還可以近看北竿的第二高山—芹山。俯拾皆可拍到無敵海景照。

交旅局表示，為了鼓勵遊客走訪經典步道，後續也將規劃設計專屬的步道戳章，除了可以體驗步道之美，還能蓋章留念。而馬祖當地的特色美食、新鮮海味、陳年高粱酒等也是不容錯過，歡迎大家來馬祖旅遊。

更多馬祖旅遊資訊，可上連江縣交通旅遊局「馬祖e點通」官網查詢：https://ematsu.com/