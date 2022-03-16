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最後3天 全高市495家農地違章工廠未提特登申請

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
特定工廠登記申請將在3月19日到期，不少業者趕在最後期限送件，經發局每天平均收案近百件。圖／高市經發局提供
特定工廠登記申請將在3月19日到期，不少業者趕在最後期限送件，經發局每天平均收案近百件。圖／高市經發局提供

經濟部修法納管全國農地非法工廠，2年期限將在今年3月19日到期，近日每天平均收案近百件，全高市已有3733家提出申請進入作業程序，495家尚未申請，主要分布在大寮、鳥松及仁武等地。高市府經發局指出，因適逢假日順延至3月21日截止受理，僅剩最後3天期限可申請特定工廠登記進入合法化程序。

因應「工廠管理輔導法」修改，高雄市府成立「特定工廠登記辦公室」。市府經發局指出，截至昨天（15日）止，高雄市未登記工廠納管申請案3733件，已核准2152件，申請率近9成，尚有495家業者未提出申請，主要分布在大寮、鳥松、仁武、岡山、大社、燕巢區。

經發局提醒，2016年5月20日以前成立、廠房面積或生產設備達一定規模，包括化學、食品類達50平方公尺，電力容量、熱能合計達2.25千瓦，其餘類別達150平方公尺、75千瓦的低污染未登工廠，軍要在期限前辦理工廠登記，否則屆時會受《建築法》、《區域計畫法》、《都市計畫法》及《國土計畫法》等法規開罰。

截止日期逐漸逼近，近日經發局逐家寄發公文，並透過區公所深入鄰里訪視輔導，每日平均收案近百件。

高雄市 岡山 建築

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