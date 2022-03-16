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大南方科技走廊 岡山第三次通盤檢討草案公開展覽

中央社 / 高雄16日電

為北高雄注入新的發展動能，高市府打造全台最大的「S」廊帶科技走廊，逐步由岡山、路竹往北辦理各行政區都市計畫檢討，首波岡山檢討草案已完成，並於今天起公開展覽。

都市發展局新聞稿表示，岡山第三次通盤檢討草案，今天起至4月18日止辦理公開展覽，並辦理二場說明會，高雄市副市長林欽榮也將親自出席31日在岡山區公所召開首場說明會。

民眾對於變更方案及內容有任何意見，都可在公開展覽期間以書面提出，都委會審議時也會邀請提議人列席會場陳述說明。有關都市計畫書圖草案內容可在岡山區公所、都發局現場查閱或至都發局網站查詢，歡迎各界提供意見，作為土地檢討規劃及委員會審議參考。

都發局長吳文彥表示，岡山第三次通盤檢討去年8月20日辦理公告徵求意見，蒐整各界意見後依既定進度、歷經半年時間完成都市計畫全區域通盤檢討，就「產業用地儲備」、「路網串連」、「安家規劃」、「捷運聯開」、「岡山飛航管制建築高度放寬」及「容積提升」等發展重點，提出都市計畫檢討的內容。

吳文彥說，這次通盤檢討是十幾年來在岡山都市開發重要突破，也回應大高雄產業S廊帶，包括周邊橋頭科學園區、各產業園區未來帶動人口移入機會，可望為北高雄注入新的發展動能，藉以提升產業、生活環境及帶動北高雄人口成長。

都發局都市規劃科指出，這次都計檢討依都市計畫法第26條規定，就產業S廊帶發展與地方需求進行必要變更，主要計畫與細部計畫共提出32案的變更與擬定內容。主要有五項重點，第1是產業用地提供與路網串，劃設41公頃產業專用區，並將大德一路延伸至聖森路完備整體路網系統。

第2為安家規劃，將舊前峰國中土地劃設2公頃住宅區及1公頃公園用地提供安家住居空間；第3為捷運聯開及都更開發，於捷運RK1至RK3站周邊共劃設5處捷運開發區、岡山車站西側國公有土地配合3處公辦都更地區變更為商業區，引領TOD導向發展。

第4為配合飛航管制放寬容積提升機制，沿台1線兩側沿線兩個街廓內土地得允許有條件申請提升基準容積率，住宅區容積率可由200%提升至300%、商業區容積率由350%提升至490%；第5辦理主要計畫與細部計畫拆離及相關檢討作業，強化地方自治彈性及效能、及時回應地方發展需求。

岡山 都市計畫 捷運

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