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春分魚苗黃金產期到 高市府籲漁民加強防範疾病

中央社 / 高雄16日電

傳統24節氣之一的春分，是養殖漁業的魚苗黃金產期，但近年有養殖業者大量放養魚苗卻發生疫病釀損失。高市動保處指出，氣溫升高有利病原活化，過度放養及投餌也對魚隻不利。

今年春分在3月20日，春分代表春天已過了一半，氣溫呈上升趨勢，在養殖漁業上是魚苗黃金產期。高雄市動保處持續落實魚病防疫檢診工作，協助漁民減少因疾病造成損失。

高雄市動保處今天發布新聞稿指出，近年高雄有漁民在春分後大量放養魚苗，但放養不久後常發生疫病導致嚴重損失，向動保處求助。動保處了解後發現，除了春分氣溫升高，環境有利病原活化外，過度放養及投餌所導致水質惡化，也易造成魚隻緊迫而爆發傳染病。

經輔導後，漁民透過例行監控水質，將水中含氮代謝物控制在合理範圍內，並減少放養量及適量投餌，目前已看出成效，平均每分地的養殖池可增加1至2成育成率，長期下來獲利不容小覷。

「預防勝於治療。」動保處長葉坤松說，特定疾病如虹彩病毒常好發於3至4月，建議養殖漁民在疾病流行期到來前，做好預防管控措施，便能有效降低疾病損失，及減少藥物所增加的養殖成本。

葉坤松說，當養殖戶發現魚隻體色變深、泳姿異常或發生死亡時，千萬別病急亂投藥，應盡速將病魚帶至水產動物防疫機關做詳細檢查。目前動保處在鳳山、永安及林園等地區均設立的水產動物疾病檢驗站，提供水質檢測與疾病檢驗服務。

漁民 水質 高雄市

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