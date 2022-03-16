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為停電槓上！ 白喬茵酸：難道之前野生動物都住動物園
303大停電當天，國民黨發言人白喬茵拜會楠梓區永興市場攤商，今早偕同高市府前青年局長林鼎超重返市場，並選在停電開始的時間繼續拜票完成預定行程。白喬茵說，經濟部長王美花昨將高雄形容成鄉下地方，若野生動物誤觸有停電風險，政府應該建立管理機制及相關預防措施，非將責任歸咎野生動物。
高市府前副發言人白喬茵爭取國民黨提名參選左營、楠梓區市議員，近日勤跑基層。今早會同曾擔任青年局長的林鼎超前往永興市場。白喬茵回溯當日停電情境說，9點06分時市場陷入黑暗，周圍傳來此起彼落的抱怨聲，有店家以為她是民進黨籍參選人，要求轉達陳其邁市長「民進黨做得真爛！這樣停電怎麼做生意？」。
針對昨天高雄燕巢、大社兩地的停電事故，白喬茵不滿經濟部長王美花說法。她表示，部長將高雄形容成鄉下地方，甚至推卸責任到這種地步，難道蔡英文執政之前野生動物都在動物園裡嗎？還是他們都是中共同路鳥？
白喬茵認為，若野生動物誤觸會有停電的風險，那政府就應該要建立管理機制及相關預防措施，而不是將責任都歸咎於野生動物上。
林鼎超說，青年局局長辦公室位在世運主場館，對左營楠梓有很深情感，心疼當天停電時間長造成居民不便，呼籲政府傾聽民眾需求，不要漠視能源問題。
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