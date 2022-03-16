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高市圖「好繪芽獎」原創繪本 入選知名國際書展

中央社 / 高雄16日電

義大利波隆那兒童書展暨插畫展今年吸引92個國家、3873人投件插畫展，最終由29個國家、78名插畫家入選，高雄市立圖書館「好繪芽獎」得主也在入選之列，對台灣原創繪本是一大鼓舞。

義大利波隆那兒童書展暨插畫展（BolognaChildren's Book Fair）自1967年成立至今，是全球最大的插畫與童書盛會；今年將於3月21至24日舉辦實體展覽，其中插畫展共吸引92個國家、3873人投件，最終由29個國家、78位插畫家入選。

此次的台灣插畫家入選者，其中之一就是高雄市立圖書館「好繪芽獎」得主黃一文（本名黃薏文）。高雄市文化局今天發布新聞稿指出，台灣近2年獲選的2名插畫家黃一文及張筱琦，均是高市圖「好繪芽獎」鼓勵培植的創作人才。

文化局表示，黃一文是以「動物園的秘密」作品，入選今年波隆那兒童書展暨插畫展，這本作品也是2020年高市圖第一屆「好繪芽獎」的獲獎作品。作品以塗鴉畫風繪出小男孩在動物園的魔幻時光，出版即大受好評。

黃一文也曾以另一本作品「火車」入選2021年波隆那兒童書展暨插畫展，之後繪本書名更改為「從前從前，火車來到小島」再次出版。

此外，同為第一屆「好繪芽獎」獲獎者的繪本作家張筱琦，也接連於2020年、2021年以作品「等媽媽來的時候」、「哪邊是哪邊」入選波隆那兒童書展暨插畫展。

文化局表示，好作品必須仰賴支持藝術創作的出版社，高市圖第一屆「好繪芽獎」經過1年多耕耘，各得獎者的繪本創作均已順利完成出版；感謝小魯文化及遠流出版社共同幫助「好繪芽獎」優秀作品順利出版。

文化局長王文翠說，高市圖推動「好繪芽」繪本創作人才扶植計劃，以每人新台幣20萬元創作扶植費，讓新銳創作者能無後顧之憂完成作品，更提供保證出版及出版後至多10萬元的購書補助，期盼更多台灣原創繪本能持續於世界萌芽。

高市圖代理館長林奕成說，今年6月將公布第二屆「好繪芽獎」徵獎辦法、8月收件創作計畫，籲創作者把握機會投件。

童書 文化局 插畫家

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