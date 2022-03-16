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影／海陸99旅助收恆春洋蔥 國軍敦親睦鄰最佳代言

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
海軍陸戰隊第99旅昨天起展開為期45天、每天200人的恆春半島洋蔥助收任務，紅衣戰士都要戴上護目鏡、帽子、手套和口罩。記者潘欣中／攝影
海軍陸戰隊第99旅昨天起展開為期45天、每天200人的恆春半島洋蔥助收任務，紅衣戰士都要戴上護目鏡、帽子、手套和口罩。記者潘欣中／攝影

海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，是軍方敦親睦鄰的最佳代言，全募兵制後，雖引發職業軍人當免費農工的負評，但在「軍愛民」優良傳統不能停的在地民意壓力下，海陸第99旅昨天起展開為期45天、每天200人的義務助收任務；蔥農說，過年時大雨後後放晴，洋蔥受病害摧殘，不僅產量減少大半，且普遍長長不大，有國軍助收超暖心。

屏東縣政府農業處說，恆春半島洋蔥田包括恆春鎮和車城、枋山3鄉，是國內洋蔥重要產區，產期從本月中旬起到5月；今年洋蔥結球期遇大雨，泡水的洋蔥株放晴後大規模枯黃、蔥根腐爛，炭疽病、紫斑病、軟腐病、黃萎病數病齊發，歉收衝擊蔥農生計，農委會已依農作物天然災害救助法補助每公頃3萬6000元，加上國軍助收紓解雇工壓力，稍稍彌補今年的天災農損。

海軍陸戰隊在恆春半島的洋蔥助收，源於三軍聯訓基地的敦親睦鄰工作，全盛時期每次投入600名，時間長達50天，在全募兵制考量下，助收兵力逐年下降，希望給蔥農採收自動化緩衝時間，2015年減至225人，2016年減至200人後，原希望在募兵制施後取消，但在地方要求下，至今維持200名人力，助收時間減至45天，軍方強調不影響部隊的戰備和訓練。

「以目前採收工日薪1300元至1500元計算，約可為蔥農省下千萬元工資！」恆春蔥農吳清江說，恆春半島今年受氣候響，洋蔥普遍長不大，不僅整體產量大減一半，中、小球比例也特高，雖然盤商產地收購價還不錯，大球15公斤裝280元，也有政府天災救助和國軍兵力助收，但仍無法彌補產量大跌造成的損失，近年採收工難找又貴，請軍方支援不是農民愛貪小便宜。

國軍洋蔥助收戰士都要戴上護目鏡、手套和口罩，跟著蔥農在烈日下工作8小時；有助收官兵感嘆，時空環境不一樣了，過去義務役兵源多，不愁人力，出洋蔥助收公差不怕找不到人，全募兵制後員額精簡，月薪約4萬，每年要輪流當40多天的免費農工，部隊的戰備和訓練時間多少會受壓縮。

海軍陸戰隊第99旅昨天起展開為期45天、每天200人的恆春半島洋蔥助收任務，紅衣戰士都要戴上護目鏡、帽子、手套和口罩。記者潘欣中／攝影
海軍陸戰隊第99旅昨天起展開為期45天、每天200人的恆春半島洋蔥助收任務，紅衣戰士都要戴上護目鏡、帽子、手套和口罩。記者潘欣中／攝影

洋蔥 恆春 屏東縣政府

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