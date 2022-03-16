快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

左營大路人行道及路面改善工程 中央補助逾億元

中央社 / 高雄16日電

左營大路人行道及路面改善工程今天啟動，中央補助逾億元，高雄市長陳其邁說，工程將分2階段施工，改善後，對紓解翠華路的交通負擔也很有幫助，另翠華路也將加速規劃拓寬。

陳其邁上午出席「左營區左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改善工程啟動典禮」，他說，左營大路人行道自民國77年至今都沒整理，因牽涉台電電線地下化工程。他上任後就把這件事列為重要施政目標，盼盡速改善解決。

陳其邁說，在台電加快電線地下化工程後，市府跟中央爭取新台幣1億3000多萬元預算進行左營大路人行道及路面改善，將分2路段施工，初期從圓環到埤子頭路，第2階段則是延長至台17線。

陳其邁指出，配合半導體聚落成形，另一條翠華路也在加速規劃拓寬，而左營大路改善後，對紓解翠華路交通也很有幫助。

工務局表示，左營大路全長約3.5公里，先由「圓環至埤子頭路」段開始改善，長約1.2公里。未來會再配合中央補助計畫申請「埤子頭路至海功路」及「海功路至台17線」改善。

此外，左營區果貿社區的道路養護存在管理權責不清爭議，多年未刨鋪，路況不佳。陳其邁責成先行施作改善，昨天也親赴現場視察刨鋪作業。

對此，陳其邁今天接受媒體聯訪表示，果貿社區道路修建問題遲未解決，市府責無旁貸要扛起，先由市府施作，未來預算會再跟軍方商討，希望軍方能有所補助，協助社區道路平整。

另市府將推動囤房稅，相關修正草案已送議會審議，陳其邁說，稅收將作為青年租金補貼，盼議會能優先審查囤房稅相關法案。

陳其邁 人行道 台電

延伸閱讀

高雄藍綠為停電攻防 陳其邁籲台電痛定思痛檢討

高雄囤房稅預估3億收入 陳其邁：全數作為青年租金補貼

王美花鄉下說藍營要市長硬起來 陳其邁：電網脆弱掉漆

「你今天停電沒？」變招呼語 高雄藍營要王美花下台

相關新聞

森山步道漫春光 新開放扇平園區玩賞多元生態

高雄生態樂園又多一處！今年初「扇平森林生態科學園」重新開放，引起生態旅遊愛好者陣陣歡呼。

凹子底鳥巢遊樂園 小雛鳥來冒險囉！

綠蔭圍繞的凹子底森林公園一角，出現一座巨大的鳥巢遊樂園。延續公園的森林意象，以林木和石材元素作為設計基調，讓孩子們化身為在樹梢林間嬉戲的小鳥，在森林鳥巢中爬行玩耍，時而鑽出鳥蛋溜滑梯，時而又像鳥兒做沙浴一般，在共融大沙坑暢玩。孩子們的歡笑聲在這裡此起彼落，一旁陪伴的爸媽爺奶也瞇不住眼角笑意。

高雄土地會黏人 外籍人士眼中的人情滿點宜居城

外籍人士在高雄移居置產比例逐年上升，溫和的氣候和滿滿人情味，讓高雄的土地特別有「黏性」，人氣部落客大豐在網路分享高雄旅遊和文化特色、餐廳老闆Joe深耕高雄融入在地生活，來自各國的港都新住民，從不同角度，看見屬於高雄的美麗。

影／海陸99旅助收恆春洋蔥 國軍敦親睦鄰最佳代言

海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，是軍方敦親睦鄰的最佳代言，全募兵制後，雖引發職業軍人當免費農工的負評，但在...

高雄囤房稅預估3億收入 陳其邁：全數作為青年租金補貼

高市府推動「囤房稅」，去年底將《高雄市房屋稅徵收自治條例》修正草案送議會審議，等待新會期審議通過，預計今年7月1日上路。...

屏東牡丹水庫延壽顧生態 穩定供水也是生態樂園

屏東縣牡丹鄉牡丹水庫啟用27年來，一直是屏南地區最重要的民生用水來源，縣府今年持續辦理牡丹鄉汝仍溪野溪治理第3期工程，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。