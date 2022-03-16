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鴻海集團電動巴士高雄上路 往返高鐵義享天地

中央社 / 高雄16日電

鴻海集團旗下鴻華科技首輛電動巴士Model T今天起正式行駛於「24區間車」路線，主要往返高鐵左營站至義享天地之間，高市府特別舉辦拍照上傳送好禮活動，鼓勵市民體驗搭乘。

高雄市政府交通局上午發布新聞稿指出，鴻海集團旗下鴻華先進科技公司打造首輛電動巴士Model T，今天起正式行駛於「24區間車」路線，主要行駛於高鐵左營站至義享天地之間路線。

為鼓勵市民朋友搭乘，交通局舉辦拍照上傳送好禮活動，即日起至3月底止，只要搭乘「24區間車」拍照上傳交通局臉書活動粉絲專頁，就有30名幸運兒有機會獲得精美小禮物。

交通局長張淑娟表示，市府為鼓勵電動公車產業落地高雄，響應行政院2030年公車全面電動化政策，將加碼補助電動公車等多項優惠；且市府為落實高雄成為智慧電動公車生產基地，也正與交通部合作在橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域。

高雄客運指出，感謝鴻華先進科技公司在電動車產業的投入，讓Model T能快速打造完成。Model T是高雄客運推動零碳排營運的先導，未來將持續與車廠研究電動車軟硬體設施，以提供乘客更優質乘車體驗。

交通局說明，「24區間車」路線從高鐵左營站5號月台出發，沿高鐵路、大中二路、民族一路、天祥二路、新庄仔路、博愛二路、龍德新路、自由一路、大順一路行駛，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、好市多、義享天地等站。

交通局指出，往返時間約50分鐘，營運里程約14公里，服務時段為每天上午7時至下午6時30分，總計10車次提供載客服務。

高鐵 公車 巴士

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