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高雄藍綠為停電攻防 陳其邁籲台電痛定思痛檢討

中央社 / 高雄16日電

高雄大社、燕巢區昨天無預警停電，高市議會國民黨團今天要求王美花為全台連續停電下台，民進黨團反批國民黨過去反對設立三接。市長陳其邁則說，盼台電痛定思痛檢討解決問題。

高雄市大社區、燕巢區一帶昨天中午約2000戶無預警停電，經台電搶修後，發現停電原因是因鳥碰觸帶電設備釀禍。經濟部長王美花昨天受訪提及，全世界都一樣，因為電線桿在空曠的地方，不僅是鳥，有時候在很鄉下的地方還會有猴子、蛇、松鼠等，都是會碰到的問題。

高市議會國民黨團今天上午開記者會，童燕珍、邱于軒、陳若翠、劉德林、王耀裕、鄭安秝等多名議員出席，痛批中央執政無力，尤其王美花更應下台負責。

黨團總召童燕珍說，高雄市作為六都直轄市，停電事故都能被說是鄉下地方輕描淡寫帶過，難道意思是，只要是鄉下地方停電就沒關係嗎？呼籲陳其邁應有所表示，站出來捍衛高雄人正常用電的權利。

劉德林說，台電至今仍沒有承諾要賠償，甚至為停電找盡藉口，一隻鳥、一個板凳都能是停電的理由；邱于軒也批王美花若能力不足，就應換人做。

高市議會民進黨團幹事長黃文益反批藍營斷章取義，王美花當天是先解釋大社、燕巢停電事故是因鳥類誤觸設備所致，而後在回答記者提問時，才進一步說明這類情況在全球都會發生，且不一定是鳥類，鄉下地方也可能會因猴子、蛇或松鼠等引起。

黃文益指出，停電與缺電不同，國民黨不應誤導民眾，國民黨議員強調反對南電北送，讓人懷疑是在打臉過去反對設立天然氣第三接收站立場。國民黨在修理王美花前，應先把自己鬍子刮乾淨。

黃文益強調，台電眼前最重要的就是提出具體改善方案，透過設備更新、維護等方式，讓民眾不再承受跳電之苦。

陳其邁上午出席活動接受媒體聯訪時表示，不論303大停電或昨天大社、燕巢停電，都凸顯電網的脆弱，希望台電痛定思痛解決南電北送問題，加強區域電網韌性，維護用電安全，不希望一再管理「落漆」及電網脆弱造成民眾不便及損失。

停電 王美花 國民黨

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