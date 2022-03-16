高雄囤房稅預估3億收入 陳其邁：全數作為青年租金補貼

高市府推動「囤房稅」，去年底將《高雄市房屋稅徵收自治條例》修正草案送議會審議，等待新會期審議通過，預計今年7月1日上路。市長陳其邁今天表示，預估會有3億收入，可以全數作為青年的租金補貼，協助青年減輕租金負擔。

高雄市政府財政局推估，受影響約7.1萬戶，稅額將反應在2023年5月房屋稅單，絕大多數民眾自住的房屋都不會受「囤房稅」影響。

陳其邁表示，依市府的囤房稅版本預估有3億收入，可以全數作為青年的租金補貼，協助青年租金負擔。因為青年剛進入社會在工作的時候，在居住上也許租金的負擔會比較沉重，所以希望盡速的來協助青年減輕負擔。市府已送到議會，據了解也程序排入這個會期的議案，也要請議會能夠優先來審查囤房稅相關的法案，來落實居住正義。