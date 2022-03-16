牡丹水庫加強上游保育治理 穩定供水兼顧生態

綠蔭圍繞的凹子底森林公園一角，出現一座巨大的鳥巢遊樂園。延續公園的森林意象，以林木和石材元素作為設計基調，讓孩子們化身為在樹梢林間嬉戲的小鳥，在森林鳥巢中爬行玩耍，時而鑽出鳥蛋溜滑梯，時而又像鳥兒做沙浴一般，在共融大沙坑暢玩。孩子們的歡笑聲在這裡此起彼落，一旁陪伴的爸媽爺奶也瞇不住眼角笑意。

2022-03-16 10:40