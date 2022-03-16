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屏東牡丹水庫延壽顧生態 穩定供水也是生態樂園

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉牡丹水庫啟用27年來，一直是屏南地區最重要的民生用水來源，中央和地方聯手在上游集水區保育治理延長水庫壽命。記者潘欣中／攝影
屏東縣牡丹鄉牡丹水庫啟用27年來，一直是屏南地區最重要的民生用水來源，中央和地方聯手在上游集水區保育治理延長水庫壽命。記者潘欣中／攝影

屏東縣牡丹鄉牡丹水庫啟用27年來，一直是屏南地區最重要的民生用水來源，縣府今年持續辦理牡丹鄉汝仍溪野溪治理第3期工程，除穩定供水，還兼顧當地生態環境，並在生態一級敏態區加入生態檢核步驟，建構友善的生態棲地。

縣府2017年起成立專案辦理上游主要野溪之治理，透過上游集水區保育治理來延長水庫壽命、維持庫容及避免淺碟效應，至去年已投入1.3億元，完成14件野溪治理工程。

水利署南區水資源局說，牡丹水庫集取牡丹鄉四重溪上游支流汝仍溪與牡丹溪流域水量，蓄水量3119萬噸，供應屏南地區涵蓋東港鎮以南、離島琉球鄉至恆春鎮和台電核3的用水；啟用27多年來未曾出現供水危機，全國各地水庫鬧水荒不得不分階段限水時，牡丹水庫卻是讓人「放心」的水庫，中央和地方聯手在上游集水區保育治理工作，導入生態保育觀念，將對生態擾動降至最低。

縣府水利處表示，在水庫上游土砂防治未到達一定的穩定度下，縣府後續仍會爭取經費辦理相關野溪治理工程，並於生態一級敏感區，在設計階段加入生態檢核步驟，於設計前做好生態調查，設計時加入生態團隊，保留重要珍貴生態物種，建構友善的生態棲地並減少擾動，以維持牡丹鄉特有景觀與生態，確保野溪斷面足夠與土砂生產抑制，也可確保野溪兩岸村莊部落安全，以期達到用水穩定、野溪河防安全及生態擾動最小化。

根據南水局所做四重溪河川情勢調查，牡丹水庫所屬四重溪流域的水域生態物調查顯示，所記錄的各類水域生物，均屬分布於台灣西南部河口及溪流的常見物種，包括8種台灣特有種(台灣石魚賓、台灣馬口魚、粗首鱲、明潭吻鰕虎、恆春吻鰕虎、擬多齒米蝦、黃灰澤蟹及拉氏清溪蟹；保育類包括9種珍貴稀有保育類(藍腹鷳、黃嘴角鴞、領角鴞、烏頭翁、大冠鷲、東方蜂鷹、黑鳶、鳳頭蒼鷹、食蛇龜，鳥類以留鳥為主，植物記錄14種特有種，未記錄到稀有物種。

中央和地方聯手在屏東牡丹水庫上游集水區野溪保育治理工作，也導入生態保育觀念，將對生態擾動降至最低。圖／屏東縣政府提供
中央和地方聯手在屏東牡丹水庫上游集水區野溪保育治理工作，也導入生態保育觀念，將對生態擾動降至最低。圖／屏東縣政府提供

水庫 恆春

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