屏東牡丹水庫延壽顧生態 穩定供水也是生態樂園

屏東縣牡丹鄉牡丹水庫啟用27年來，一直是屏南地區最重要的民生用水來源，縣府今年持續辦理牡丹鄉汝仍溪野溪治理第3期工程，除穩定供水，還兼顧當地生態環境，並在生態一級敏態區加入生態檢核步驟，建構友善的生態棲地。

縣府2017年起成立專案辦理上游主要野溪之治理，透過上游集水區保育治理來延長水庫壽命、維持庫容及避免淺碟效應，至去年已投入1.3億元，完成14件野溪治理工程。

水利署南區水資源局說，牡丹水庫集取牡丹鄉四重溪上游支流汝仍溪與牡丹溪流域水量，蓄水量3119萬噸，供應屏南地區涵蓋東港鎮以南、離島琉球鄉至恆春鎮和台電核3的用水；啟用27多年來未曾出現供水危機，全國各地水庫鬧水荒不得不分階段限水時，牡丹水庫卻是讓人「放心」的水庫，中央和地方聯手在上游集水區保育治理工作，導入生態保育觀念，將對生態擾動降至最低。

縣府水利處表示，在水庫上游土砂防治未到達一定的穩定度下，縣府後續仍會爭取經費辦理相關野溪治理工程，並於生態一級敏感區，在設計階段加入生態檢核步驟，於設計前做好生態調查，設計時加入生態團隊，保留重要珍貴生態物種，建構友善的生態棲地並減少擾動，以維持牡丹鄉特有景觀與生態，確保野溪斷面足夠與土砂生產抑制，也可確保野溪兩岸村莊部落安全，以期達到用水穩定、野溪河防安全及生態擾動最小化。