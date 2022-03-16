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2022金門馬拉松回來了 競賽組4/24復賽

中央社 / 金門縣16日電

金門縣政府秘書長陳祥麟今天宣布，疫情趨緩，2022金門馬拉松競賽組4月24日恢復辦理，休閒組則預計在金門大橋通車後登場；至於2023年馬拉松，則依往例在年初辦理。

2022金門馬拉松原訂1月16日開跑，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻延辦。縣府上午召開記者會，陳祥麟在會中宣布，包含全程馬拉松、半程馬拉松馬及10.8公里恢復；如有跑友無法參賽，請在3月27日之前，向中華民國路跑協會申請全額退費；若未在期限前提出申請者，將視同同意保留原報名名額持續參賽。

陳祥麟表示，如果跑友預訂機位困難，縣府觀光處與中華民國路跑協會將會與航空公司協調，以加大班機或增加航班方式，滿足跑友需求。

至於休閒組賽事，陳祥麟指出，預計在金門大橋通車後辦理。大橋施工單位日前受訪指出，目前進度近9成7，預定8月完工，可望年底前通車。

以往金門馬拉松都是在1、2月舉辦，起跑時間為上午7時，今年延後到4月登場。陳祥麟說，考量氣候因素，起跑時間調整為6時，全馬、半馬和路跑組10.8K同步開跑；路線未變，由金湖綜合體育館前起跑。全馬路線經過金湖鎮、金寧鄉、金城鎮及金沙鎮後，回到金湖綜合體育館前。

教育處長黃雅芬表示，競賽組5000名額在去年底開放報名時即已額滿，其中1000多人今年初自主來金跑步，預估4月會有3000多人重返金門賽道。

黃雅芬提醒繼續參賽的跑友，賽衣請保留使用，原號碼布作廢不再沿用；新製號碼布僅採親自報到領取，並未提供宅配寄送，領取時間為4月22日和23日中午12時到下午7時，地點在金湖綜合體育館1樓。

有關2023年馬拉松，縣府表示，依照往例在農曆春節前辦理，路線並會重新評估。

金門大橋 馬拉松 路跑

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