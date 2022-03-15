金門辦小三通復航演練 楊鎮浯盼中央盡速解決民生需求

金廈小三通因疫情已停航逾兩年，金門縣政府近來密切觀察疫情變化，積極推動復航籌備工作，今下午3時30分並在水頭碼頭復航演練。縣長楊鎮浯強調，縣府已做好充足準備，呼籲中央各部會能盡速推動小三通逐步復航，解決金門鄉親民生和經濟需求，同時實現兩岸關係春暖花開。

楊鎮浯表示，縣府密切關注大陸的疫情發展，採取不躁進方式，分階段有順序推動小三通復航，初期以金門籍鄉親優先，限制每趟次旅客人數及採取每14天一趟航班的方式，過程並依指揮中心指引做滾動檢討。

楊鎮浯說明，在今日演練中，旅客自小三通船舶下船後，依循防疫動線指示，出示入境檢疫系統畫面、二日內核酸檢測陰性證明與護照，接著至採檢區進行咽喉唾液取樣與體溫量測，領取快篩試劑後，依正常通關程序入境，並依指示搭乘指定防疫車輛至防疫旅館進行為期10日之居家檢疫；演練過程由30名工作人員充當入境旅客，並安排一輛防疫巴士，演練完善逼真，過程務求防疫滴水不漏，要讓鄉親放心。

楊鎮浯指出，防疫旅館的量也會跟航班數連結，如果隔離天數是10天，那就是10天才有一班，如果該船班有70個人，就會準備70間房，所以隔離天數決定了航班密度，同時也決定了防疫旅館的房間數，而今天中央也釋出希望考量進一步鬆綁、縮短邊境管制等訊息，這對於小三通復航都是正面訊息。

金門觀光處補充，這次也擬定防疫腳本，若旅客出現發燒症狀，或因疾病、受傷而無法快篩，甚至出現PCR檢測及快篩陽性，都會有相關機制載送至金門醫院進行相關處理。