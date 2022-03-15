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金門辦小三通復航演練 楊鎮浯盼中央盡速解決民生需求

聯合報 / 記者李成蔭蔡家蓁／新北即時報導
模擬旅客下船後接受查驗資料，包括護照、入境檢疫系統和三日內核酸檢測陰性證明。記者蔡家蓁／攝影
模擬旅客下船後接受查驗資料，包括護照、入境檢疫系統和三日內核酸檢測陰性證明。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通因疫情已停航逾兩年，金門縣政府近來密切觀察疫情變化，積極推動復航籌備工作，今下午3時30分並在水頭碼頭復航演練。縣長楊鎮浯強調，縣府已做好充足準備，呼籲中央各部會能盡速推動小三通逐步復航，解決金門鄉親民生和經濟需求，同時實現兩岸關係春暖花開。

楊鎮浯表示，縣府密切關注大陸的疫情發展，採取不躁進方式，分階段有順序推動小三通復航，初期以金門籍鄉親優先，限制每趟次旅客人數及採取每14天一趟航班的方式，過程並依指揮中心指引做滾動檢討。

楊鎮浯說明，在今日演練中，旅客自小三通船舶下船後，依循防疫動線指示，出示入境檢疫系統畫面、二日內核酸檢測陰性證明與護照，接著至採檢區進行咽喉唾液取樣與體溫量測，領取快篩試劑後，依正常通關程序入境，並依指示搭乘指定防疫車輛至防疫旅館進行為期10日之居家檢疫；演練過程由30名工作人員充當入境旅客，並安排一輛防疫巴士，演練完善逼真，過程務求防疫滴水不漏，要讓鄉親放心。

楊鎮浯指出，防疫旅館的量也會跟航班數連結，如果隔離天數是10天，那就是10天才有一班，如果該船班有70個人，就會準備70間房，所以隔離天數決定了航班密度，同時也決定了防疫旅館的房間數，而今天中央也釋出希望考量進一步鬆綁、縮短邊境管制等訊息，這對於小三通復航都是正面訊息。

金門觀光處補充，這次也擬定防疫腳本，若旅客出現發燒症狀，或因疾病、受傷而無法快篩，甚至出現PCR檢測及快篩陽性，都會有相關機制載送至金門醫院進行相關處理。

楊鎮浯提到，縣府已在2月23日將「小三通復航方案」正式函送大陸委員會納入政策評估，期間一直有跟陸委會保持聯絡，目前陸委會也在做相關評估。接下來馬上就要清明，還是希望能夠藉由小三通讓金門籍的鄉親能返鄉祭祖，這也是人道考量，呼籲各單位都能一起來支持小三通復航。

金門縣長楊鎮浯受訪表示，縣府已為小三通復航做充分準備，籲請中央加快評估推動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯受訪表示，縣府已為小三通復航做充分準備，籲請中央加快評估推動。記者蔡家蓁／攝影
模擬無法接受深喉唾液採集檢體快篩的氣切病患旅客，由救護車送至金門醫院辦理PCR檢測。記者蔡家蓁／攝影
模擬無法接受深喉唾液採集檢體快篩的氣切病患旅客，由救護車送至金門醫院辦理PCR檢測。記者蔡家蓁／攝影
演練人員模擬旅客下船後，聽取檢疫人員說明，進行咽喉唾液取樣，接受檢測。記者蔡家蓁／攝影
演練人員模擬旅客下船後，聽取檢疫人員說明，進行咽喉唾液取樣，接受檢測。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府邀集水頭港CIQS單位演練小三通復航，縣長楊鎮悟全程參與，並慰勉各單位辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府邀集水頭港CIQS單位演練小三通復航，縣長楊鎮悟全程參與，並慰勉各單位辛勞。記者蔡家蓁／攝影
小三通復航演練，安排工作人員客串旅客入境，過程逼真。記者蔡家蓁／攝影
小三通復航演練，安排工作人員客串旅客入境，過程逼真。記者蔡家蓁／攝影
演練人員模擬旅客入境後，搭乘防疫專車至防疫旅館進行居家檢疫。記者蔡家蓁／攝影
演練人員模擬旅客入境後，搭乘防疫專車至防疫旅館進行居家檢疫。記者蔡家蓁／攝影

小三通 金門 楊鎮浯

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