打破傳統法學不走純學術 政法系教授盼從教育推動改革

《當代法律》刊物今年1月11日司法節創刊，本月將邁入第三期，刊物編輯為高雄大學前法學院長廖義銘，期許以有別於傳統的法學雜誌，廣泛傳遞最新法治教育，同時期許成為法學界的《天下》雜誌。

對於《當代法律》，廖義銘說，不以純學術角度，讓讀者易讀，也會挑選民眾關心的主題，進而達到教育群眾的目的；他也認為，司法改革的唯一途徑，法學教育相當重要，也能從根本推動改革。

廖義銘說，刊物編輯來自敢於冒險創新的台灣頂尖大型律師事務所律師、法學教育推廣者與熱心於法學本土化發展的教授，用文字奉獻對法律的熱情。

廖義銘前年卸任高雄大學法學院長，現為政法系教授，曾參與《台灣本土法學》、《台灣法律人》雜誌的幕後工作，目前又任《當代法律》總編輯，他期盼藉刊物向讀者傳達最新法治教育。

《當代法律》南部行銷總監莊尚諭說，《當代法律》選在今年1月11日司法節創刊，發行對象為司法檢調、警政機關、各縣市法律相關團體、上市櫃企業負責人、金融相關團體，期許成為法學界的《天下》雜誌。