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水頭碼頭防疫演練 金縣府拚小三通復航

中央社 / 金門縣15日電

兩岸金廈小三通客運航線因疫情停航2年多，金門縣政府今天在水頭碼頭進行復航演練。縣長楊鎮浯說，金門準備好了，呼籲中央儘速推動小三通復航，解決金門民生經濟需求。

下午在水頭碼頭進行的小三通復航防疫演練，由縣府觀光處邀集水頭碼頭通關證照檢疫安全（CIQS）單位參與沙盤推演。全程坐鎮的金門縣長楊鎮浯表示，縣府密切關注中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，採取不躁進方式，分階段、有順序推動小三通復航。

楊鎮浯接受媒體聯訪表示，小三通復航初期以金門籍民眾優先，限制每趟次旅客人數及採取每14天或10天一趟航班方式（依中央疾病管制署公布指引滾動檢討），防疫旅館數量和醫療能量都足夠因應，讓疫病可防可控。

金門縣政府正爭取小三通「清明專案」，基於人道與有限往來條件下，2月23日將「小三通復航方案」正式函送大陸委員會納入政策評估。楊鎮浯表示，縣府已做好

準備，呼籲中央各部會儘速推動小三通逐步復航，解決金門民眾民生和經濟需求。

演練流程從旅客自小三通船舶下船後，循防疫動線指示，出示入境檢疫系統畫面、2天內核酸檢測陰性證明與護照，接著至採檢區進行咽喉唾液取樣與體溫量測，領取快篩試劑後，依正常通關程序入境，依指示搭乘指定防疫車輛至防疫旅館進行10天的居家檢疫。過程中由30名工作人員充當入境旅客，並安排一輛防疫巴士，演練過程逼真。

縣府新聞稿指出，演練防疫腳本涵蓋旅客可能發生的各項突發狀況，包括旅客未持有台灣手機SIM卡，由中華電信人員協助販售SIM卡。旅客出現發燒症狀到健康評估室再次確認體溫，如體溫仍過高，通報港消協助載送衛生福利部金門醫院PCR檢測。

此外，民眾因疾病或受傷無法進行深喉唾液快篩，通報消防局指派救護車到場，載送金門醫院辦理PCR檢測；入住防疫旅館後PCR檢測或快篩出現陽性反應，通報消防單位送到金門醫院就診。

金門 小三通

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