屏東愛文芒果遇天災酥花 預告產量砍半、價漲兩成

屏東縣是國內芒果重要產區，農民反映因1月雨害導致改良種芒果花序受損，縣府農業處會同農改場專家現勘，確因天災導致芒果花序嚴重受損，農委會昨天公告全縣改良種（愛文、金煌）芒果符合天災救助；縣內產量最大的枋山地區產區，預告今年產量將大跌四至五成，果農直指在量跌漲揚的市場機制下，價格恐漲逾兩成，消費者要有漲價的心理準備。

上月屏東芒果果樹正值開花著果期，農民反映春節前一陣大雨讓果花吸飽水，雨後放晴加上日夜溫差大，導致花穗嚴重酥花，結的小果也出現病斑，部分果園甚至全軍覆沒；縣府農業處請農改場專家全面調查並協助預防，因災害導致花序受損程度達20%以上，農委會前天公告全縣改良種芒果和滿洲鄉玉荷包荔枝符合農作物現金救助，今天起至3月24日，每公頃救助9萬元，相關公所假日照常受理申請，逾期依規無法受理，