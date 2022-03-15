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鴻海Model T電動巴士 3月16日高雄上路

中央社 / 高雄15日電

由鴻華科技打造首輛電動巴士「Model T」，明天起正式在新增路線「24區間車」營運上路，行駛高鐵左營站至義享天地；上午9時30分在高鐵左營站第3月台舉牌儀式、10時發車。

依高市府先前發布新聞稿，首輛Model T電動公車16日起行駛新增的「24區間車」路線，每天上午7時至下午6時30分從高鐵左營站發車，沿大中二路、民族一路、天祥二路、新莊仔路、博愛路、龍德新路、自由路行駛，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、義享天地等站，往返時間約50分鐘、營運里程約14公里。高市府交通局後續將評估60、橘12等高運量路線需求，規劃更多電巴陸續上路。

鴻海集團旗下鴻華先進科技本月3日在高雄市政府前廣場舉辦首部電動巴士「Model T」交車。依高市府經發局當天新聞稿，Model T是鴻華先進首款自主研發的商用車，不僅通過美國聯邦運輸管理局法規標準，也在車輛測試中心（ARTC）完成20萬公里加速耐久、1000小時以上的剛性強度測試。

此外因應在地需求，這次交付的Model T搭載300度車用電池及客製化內裝，未來將以車聯網為基礎，把Model T作為市民服務平台，從智慧交通、生活、娛樂等不同需求，成為高雄發展智慧城市不可或缺的一環。

高市府交通局表示，為鼓勵電車產業落地高雄，並響應行政院2030年公車全面電動化政策，將加碼調高電動公車營運虧損補貼、購買在地設廠生產電動公車享購車補助每輛150萬等多項優惠。

此外，將與交通部合作在橋科打造國家級自駕車聯網試驗場域，以智慧城市策略發展高度，結合智慧共桿產業聯盟，提供車聯網技術及服務試鍊、產品驗證場域，帶領產業進軍國際市場。

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