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高煉廠重生 定位「生態公園中的科技園區」

中央社 / 高雄15日電

隨高煉廠土汙整治進度超前，對於在地「生態公園」期望，高市府定位「生態公園中的科技園區」，規劃半屏山生態綠廊延續科技園區，串聯北邊都會公園，往南延伸到柴山自然公園。

高雄煉油廠土汙整治作業攸關半導體大廠台積電進駐期程，高市府各局處現正籌備將特種工業區轉型為楠梓產業園區的行政作業。高市府工務局長楊欽富今天表示，高煉廠土汙整治工作進度超前約10%，第3區汙染土壤已在今年1月28日全數移除，並經環保局驗證後都符合管制標準。

對於地方上「生態公園」期望，楊欽富指出，未來園區開發將結合再生能源、工業遺址、文化資產及經濟發展等面向，以生態公園內的科技廠為願景，建構綠色永續生態科技園區，並透過綠手指設計理念，往北串聯都會公園，往南延伸半屏山自然公園、蓮池潭風景區、洲仔濕地、舊左營國中及龜山；之後銜接另一個國家級的柴山自然公園進而通達西子灣銜接愛河口，建構出一條連續不中斷都市生態綠廊。

楊欽富說，高雄煉油廠位置得天獨厚，剛好位於都會公園及半屏山自然公園之間，未來整體規劃，北側以30米寬園區北路綠園道及60米寬綠帶與後勁聚落相鄰；南側則以40米寬園區南路綠園道及文化資產延續半屏山生態綠廊。

此外，材料創新研發專區與楠梓產業園區也依法劃定必要性公共設施用地，保留文資遺址，兼顧生態串接與綠色生產等機能。以材料創新研發專區55.49公頃，作為公園及文資保存面積高達14.67公頃，占全區26%，較法定的10%多上1倍，兼顧生態、文資保存及開放居民使用。

楠梓產業園區第1期共29.83公頃，留設公園綠地達6.86公頃，占全區23%，並作為滯洪功能使用，達到開發前後逕流零增量，使用再生水與鼓勵零碳生產，讓生態與產業共融發展。

工務局今天新聞稿表示，高煉廠從高污染石化工業區轉型過程中，將在地居民期望的生態公園機能納入考量一直是市府努力目標。未來除延續半屏山自然公園的綠色廊帶以外，將再聯結東側澄清湖風景區、金獅湖風景區及愛河流域景觀步道，打造綠廊不中斷且兼具生活、生產、生態永續智慧城市。

生態公園 高雄市

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